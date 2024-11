Finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. O udział w półfinale powalczy już tylko pięć par. O tym, kogo zobaczymy w kolejnym odcinku, standardowo zadecydują widzowie oraz jurorzy. Dzisiaj parom będą towarzyszyć zaprzyjaźnione gwiazdy - m.in. Maciej Musiał i Maffashion! A w tym artykule znajdziecie relację na żywo, zdjęcia oraz wyniki - news będzie aktualizowany na bieżąco!

Tydzień temu z programem pożegnał się Rafał Zawierucha, a według jurorów najlepiej poradzili sobie Julia Żugaj i Wojciech Kucina. W ósmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie zobaczymy pięć par. Są to:

Julia Żugaj i Wojciech Kucina

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz

Maciej Zakościelny i Sara Janicka

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk

Kto tym razem zgarnie najwyższe noty, a kto pożegna się z show? Przekonamy się już wkrótce!

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy zatańczyli cza czę.

Świetne nogi! Jeżeli już na szczycie Himalajów jesteście, to już tam zostajecie!

Akurat nogi to były najsłabszy punkt programu! Wszystko co dobre, było w górze.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 37

Fokstrota zatańczyli Filip Bobek i Hania Żudziewicz.

Grzeczny synuś, koisz serce mamusi! U Ciebie widać rozwój z odcinka na odcinek! Prawidłowa cała akcja fokstrotowa, patrzyłam na Twoje stopy, chcę go złapać, no ale nie, egzamin zdany całkowicie!

Świetnie się odnalazłeś w tym fokstrocie. My z Iwoną nie maczaliśmy paluszków, to nie była czarna magia, Wy to wytrenowaliście!

chwalił parę Maserak