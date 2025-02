Julia Żugaj i Wojtek Kucina ponownie się spotkali i uwiecznili to na nagraniu. Spekulacje o ich kryzysie w relacji okazują się wyssane z palca, a para wciąż darzy się wielką sympatią. Spójrzcie tylko na ich uśmiechy!

Julia Żugaj dodała nowe nagranie z Wojtkiem Kuciną

Julia Żugaj, popularna influencerka i piosenkarka, oraz Wojciech Kucina, zawodowy tancerz, poznali się w 2024 roku podczas 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W trakcie trwania show nawiązali bliską relację. W listopadzie 2024 roku, w finale programu, Julia Żugaj wyznała, że ich relacja "zdecydowanie wyszła poza salę taneczną" i określiła Wojciecha Kucinę jako jednego ze swoich najlepszych przyjaciół.

Para po zakończonym show niejednokrotnie spotykała się prywatnie, jednak od pewnego czasu na próżno było szukać ich wspólnych zdjęć. Julia Żugaj zaczęła być zaś łączona z Kacprem Dworniczakiem, 23-letnim gitarzystą współpracującym z Andrzejem Piasecznym. Internauci zauważyli, że oboje udostępniali na swoich profilach społecznościowych podobne zdjęcia z zoo w Wiedniu, co sugeruje, że spędzali tam razem czas. Julia nie odniosła się do spekulacji, jednak fani wciąż domagali się wyjaśnień w sprawie Kuciny.

Niedawno odbyła się ramówka Polsatu i wówczas fani myśleli, że zapozują razem do zdjęcia lub dodadzą relację na Instagram. Tak się jednak nie stało, co wzmocniło plotki o rzekomym zakończeniu przez nich przyjaźni. Teraz wszystko się zmieniło. Julia Żugaj i Wojtek Kucina spotkali się na nagraniach do pewnej kampanii, a fani ponownie mogli zobaczyć ich razem.

Julia Żugaj dodała relację, w której ponownie zatańczyła z Kuciną kawałek salsy. Nie obyło się bez wymiany spojrzeń i uśmiechów, a cała sytuacja sprawiła, że fani odetchnęli z ulgą i bardzo ucieszyli się na ponowny widok tej dwójki.

Wojtek Kucina w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Wojciech Kucina, który zadebiutował w 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jako partner Julii Żugaj, zajmując z nią drugie miejsce, początkowo rozważał rezygnację z udziału w kolejnej edycji, aby skupić się na karierze turniejowej. Jednak ze względu na brak partnerki tanecznej do zawodów, zdecydował się kontynuować swoją przygodę w programie i wystąpi w 16. edycji. W jednym z materiałów na kanale Julii Żugaj zasugerował, że chciałby partnerować Blance, jednak tak się nie stało. Blanka zatańczy z Mieszkiem Masłowskim, a Wojtek Kucina będzie partnerował dziennikarce RMF FM, Oli Filipek.

Czy Julia Żugaj będzie kibicować byłemu partnerowi tanecznemu w "Tańcu z gwiazdami"? Tego dowiemy się już 2 marca podczas pierwszego odcinka na żywo!

