Podczas programu "Taniec z Gwiazdami" Julia Żugaj rozstała się z ówczesnym narzeczonym, a internauci spekulowali, że to wszystko za sprawą jej relacji z Wojtkiem Kuciną, z którym tańczyła w programie. Zapytaliśmy tancerza o ich relację i wyjawił nam całą prawdę!

Reklama

TYLKO U NAS! Wojtek Kucina o relacji z Julią Żugaj

Julia Żugaj od lat inspiruje dzieci i młodzież i jest dla nich prawdziwą idolką. Można było odczuć to najmocniej podczas jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", kiedy to jej fani zjawiali się tłumnie na widowni i oddawali na nią liczne głosy. To sprawiło, że Julia Żugaj zatańczyła w finale, zajmując drugie miejsce! Co ciekawe, partnerował jej Wojtek Kucina, z którym złapała wspólną nić porozumienia, a fani zaobserwowali, że para ma się ku sobie. Wówczas zaczęły się liczne spekulacje na temat ich romansu, a ich nieustanne spotkania po zakończonym programie jedynie podsycały plotki.

Teraz do mediów trafiła informacja, że Julia Żugaj spotyka się z mężczyzną i nie jest nim Wojtek Kucina. Zdaniem "TikTokowych detektywów" influencerka zacieśnia więź z Kacprem Dworniczakiem, gitarzystą współpracującym z Andrzejem Piasecznym. Okazuje się, że muzyk mieszka w Austrii, do której niedawno wybrała się Julia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że para dodawała fotografie dokładnie z tych samych miejsc, o podobnych porach.

Postanowiliśmy zatem zapytać Wojtka Kucinę; czy powyższe spekulacje są trafne i nie jest on już z Julią Żugaj. Tancerz odpowiedział niemalże natychmiast:

Nigdy nie byłem z Julką. Po prostu się kumplujemy - zdradził nam Wojtek.

Okazuje się zatem, że wszelkie spekulacje na temat ich romansu, a następnie rozstania nie są prawdziwe, a para postanowiła pozostać jedynie na stopie koleżeńskiej.

Zobacz także: Julka Żugaj po finale "Tańca z Gwiazdami": "Wygrałam dużo więcej, niż się spodziewałam" - wszystko stało się jasne

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Wojtka Kuciny

Choć po ubiegłej edycji Wojtek Kucina zastanawiał się nad wystąpieniem w kolejnym sezonie show, okazuje się, że widzowie zobaczą go ponownie na parkiecie. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" nie potwierdziła jego udziału, jednak on sam dodaje niejednokrotnie zdjęcia i nagrania z siłowni i zdradza w nich, że przygotowuje się do kolejnej edycji show. Dodatkowo, jakiś czas temu Julia Żugaj i Wojtek nagrali wspólny film na YouTube i wówczas rozmawiali o tym, z kim Wojtek mógłby zatańczyć. Zgodnie przyznali, że idealną kandydatką byłaby Blanka, która zapewne rozpali parkiet do czerwoności.

Myślicie, że Wojtek faktycznie zatańczy z Blanką? Wówczas jego szansę na zdobycie Kryształowej Kuli byłby bardzo wysokie! Blanka niejednokrotnie udowadniała, że jest bardzo uzdolniona tanecznie i akrobacyjnie.

Reklama

Zobacz także: Julia Żugaj jest zakochana? Wojciech Kucina zabrał głos, już nie ma wątpliwości