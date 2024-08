Michał Piróg od lat jest częścią show-biznesu, a widzowie mogą kojarzyć go z programu "Top Model", w którym od kilku sezonów wciela się w rolę gospodarza. Tancerz niegdyś pracował przy programie "You Can Dance", w którym fani mieli okazję go poznać. Teraz na jego Instagramie śledzi go 480 000 fanów, których właśnie zaskoczył wielką metamorfozą! Ale zmiana!

Michał Piróg w odmienionej fryzurze zaskoczył fanów

Michał Piróg to polski tancerz, choreograf, ale również znany i lubiany prezenter telewizyjny! Od lat związany z show-biznesem zyskuje sympatię widzów, którzy w dużej mierze obserwują go w social mediach. Michał Piróg wykorzystuje swoją popularność i jest w stałym kontakcie z fanami. Niedawno dodał zdjęcie z tajemniczą kobietą, a już teraz zaskoczył fanów wielką metamorfozą! Tylko spójrzcie na jego włosy!

Niedziela…Czekając na wyrok… anafilaktyk + osa … co to będzie co to będzie - napisał tancerz w social mediach.

Fani oszaleli z zachwytu nad nowym wizerunkiem Michała Piróga!

Ale kozacko!

Myślałem, że to Lenny Kravitz. Ekstra!

Ale wyglądasz, szok! To Lenny?! - rozpisują się fani.

Niestety, loki na głowie Michała Piróga są najpewniej efektem peruki, a nie trwałej zmiany wizerunku. Jednak tancerz wygląda naprawdę świetnie!

Co ciekawe, już niebawem fani będą mogli zobaczyć Michała Piróga w nowej edycji "Top Model"! Niedawno przed naszą kamerą zdradził, na jakie zmiany w formule mogą liczyć fani.

Na pewno przygotowaliśmy kilka zmian. (...) zmieniliśmy te podstawowe puzzle. Będzie duże zaskoczenie jeżeli chodzi o sposób wybierania eliminacji tego, kto się wprowadza do domu - mówił przed naszą kamerą Michał.

Wielką zmianą w programie "Top Model" jest fakt, że obok Michała stanie Sofia Konecka-Menescal!

Bardzo się cieszę z powrotu na plan Top Model. Udział w programie był nie tylko niezapomnianą przygodą, okazał się dla mnie przede wszystkim początkiem nowej drogi. Dzięki Top Model spełniłam marzenie o pracy w modelingu. Nie mogę się doczekać, żeby podzielić się swoim doświadczeniem z nowymi uczestnikami - mówiła modelka w rozmowie z tvn.pl

Czekacie na nowy sezon "Top Model"?

