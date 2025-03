Piotr z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył wszystkich, kiedy po ślubie z Agatą postanowił przyjąć jej nazwisko. Choć małżeństwo nie przetrwało, a Piotr nie pojawił się na ogłoszeniu decyzji, fani spodziewali się, że w trakcie rozwodu zrezygnuje z tego gestu. Okazuje się jednak, że mężczyzna postanowił nie oddać nazwiska. Kornelia i Marek z 9. edycji programu przed naszą kamerą zabrali głos w tej sprawie. Co mieli do powiedzenia?

Kornelia i Marek, czyli jedna z najbardziej lubianych par 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", postanowili zabrać głos w sprawie decyzji Piotra, który po rozstaniu z Agatą zdecydował się nie oddać jej nazwiska. Para, która przez lata zyskała sympatię widzów, nie ukrywa, że decyzja Piotra była dla nich zaskakująca, jednak podchodzą do niej z szacunkiem.

To jest jego indywidualne podejście do tematu. Widocznie Piotr ma też swoje jakieś sprawy, dla których chce zachować to nazwisko. Ale to są jego rzeczy już prywatne i też jego odczucia do tego. Jeżeli chce, to my tutaj nie mamy nic na to wpływu, tak? No, po prostu jeżeli tak chce, to tak sobie zostawi(...) Każdy powinien podchodzić z szacunkiem i tyle. Jeżeli ktoś na życie się decyduje i się chce tego trzymać, to niech się trzyma

- przyznał Marek.