10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa w najlepsze. Ekspertki stwierdziły, że to właśnie Agnieszka i Damian, Joanna i Kamil oraz Agata i Piotr, zostaną dobrani w pary. O ile pierwsza para wydaje się idealne dobrana, tak w pozostałych nie brakuje zgrzytów. Największe emocje wzbudza jednak Piotr - uczestnik na swoim Instagramie jest niezwykle aktywny i nie gryzie się w język. Karol z 5. edycji show podsumował zachowanie uczestników obecnej edycji, a Piotr nie zamierzał tego tak zostawić! Zaskoczyło mnie to, co przeczytałam.

"Jeśli nie ma się jaj, to siedzi się cicho". Wbiło mnie w fotel po tym, co napisał Piotr ze "ŚOPW"

Kontrowersyjne show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą perypetie uczestników. Program polega na tym, że ekspertki dobierają w pary dwoje nieznajomych, którzy po raz pierwszy spotykają się w urzędzie stanu cywilnego, gdy wstępują w związek małżeński. 10. edycja show to prawdziwy rollercoaster emocji, a największe kontrowersje wzbudza Piotr, który tworzy parę z Agatą.

O ile w początkowych odcinkach para wydawała się idealnie dobrana, tak teraz fani programu są niemal pewni, że małżeństwo Agaty i Piotra ze "ŚOPW" nie przetrwa. W ostatnim odcinku Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" popłakał się przez Agatę i zarzucił jej, że nie interesuje się jego synem. Natomiast Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie chce rozwijać relacji z Piotrem i w rozmowie z ekspertką przyznała, że mąż jej nie pociąga.

Ja też jestem z tym na takim etapie, że jak powiem, że fizycznie mi się nie podoba, że jest po prostu no za gruby, to go zranię no bo wiem, że mnie by to zraniło, więc nie chcę mówić tego tak wprost - przyznała.

ŚOPW

Piotr jest również nad wyraz aktywny na Instagramie i na bieżąco komentuje, to co dzieje się w programie, a także sugeruje, jaki będzie finał eksperymentu. W ostrych słowach niejednokrotnie wypowiadał się również o swojej żonie. Jego wypowiedzi w sieci, postanowił ostatnio skomentować Karol Maciesz z 5. edycji show, który stwierdził, że przekracza to pewne granice.

Czasem aż trudno mi uwierzyć, jak szybko zmienia się świat, a szczególnie sposób, w jaki uczestnicy programów, takich jak np : 'Ślub od pierwszego wejrzenia', otwierają się w social mediach. Z edycji na edycję coraz śmielej zdradzają kulisy eksperymentu – czasem nawet zanim skończy się emisja odcinków(...) Przeglądałem fora, śledziłem, co się dzieje, ale nie przyszło mi na myśl obrażać innych uczestników, czy wypowiadać się publicznie oceniając czyjś charakter. - ocenił.

Słowa Karola szybko trafiły do Piotra, który postanowił się do nich odnieść. Pytany o to, co sądzi o wypowiedzi uczestnika 5. edycji, nie gryzł się w język:

Jeśli nie ma się jaj, to siedzi się cicho jak mysz pod miotłą. Każdy uczestnik ma prawo komentować emitowany przez produkcję materiał, by się do niego odnieść. Chyba że ktoś nie ma nic do powiedzenia, wtedy milczy jak Karol i uznaje, iż ktoś, kto postępuje inaczej, postępuje źle - stwierdził.

A Wy, co o tym wszystkim myślicie?

