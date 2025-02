Małżeństwo Agaty i Piotr z 1o. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia" było jednym z najbardziej burzliwych w historii programu. Ich ścieżki rozeszły się na dobre, a uczestniczka show postanowiła wrócić do Australii. Wygląda na to, że życie za oceanem jej służy i pochwaliła się nawet odważnym zdjęciem. Jednak to jej uśmiech mówi wszytsko!

Agata ze "ŚOPW" zaskoczyła zdjęciem w stroju kąpielowym

Agata nie znalazła miłości w kontrowersyjnym eksperymencie TVN, a jej małżeństwo nie zakończyło się w dobrych stosunkach. Na szczęście uczestniczka show nie ubolewała nad tym i postanowiła wrócić do Australii, gdzie mieszkała od kilku lat. Od tego czasu 38-latka chętnie chwali się swoimi życiem za oceanem, a fani tylko wyczekują na jej nową relację na Instagramie. Uczestniczka show postanowiła pochwalić się nagraniem ze swojego wypadu nad morze. Piękne widoki i szum błękitnego morza to nie wszystko. Agata pochwalił się również odważnym zdjęciem w bikini, a jej uśmiech mówi sam za siebie.

Ja swój raj na ziemi już znalazłam... – napisała Agata.

Agata ze "ŚOPW" wybudowała dom w Australii

Agata Miechowska, uczestniczka 10. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", po zakończeniu eksperymentu powróciła do Australii, gdzie wybudowała własny dom. Proces budowy rozpoczął się jeszcze przed jej udziałem w programie, jednak uczestniczka show zdecydowała się ujawnić to dopiero po emisji programu. Jakiś czas temu Agata ze "ŚOPW" pochwaliła się wnętrzem swojego nowego domu i pokazała nawet z kim mieszka. Uczestniczka show nie ukrywa, że budowa kosztowała ją "dużo nerwów i wyrzeczeń", ale wygląda na to, że było warto.

Piotr ze "ŚOPW" pokazał zdjęcie ze spotkania z rodziną Agaty

Choć Agata ruszyła dalej ze swoimi życiem po programie i nie chce mieć nic wspólnego z byłym mężem, to jednak on nie daje za wygraną. Ostatnio Piotr ze "Ślubu" pokazała zdjęcie ze spotkania z rodziną Agaty, co mocno zaskoczył internautów. Uczestnik show nie ukrywa, że utrzymuje z niektórymi z nich stały kontakt i nie zamierza również zrzec się ich nazwiska, które przyjął w dni ślubu z Agatą.

