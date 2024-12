Na początku grudnia znany i ceniony kucharz, Tomek Jakubiak, wyleciał wraz z najbliższymi do Izraela, by tam poddać się specjalistycznemu leczeniu. Gwiazdor TVN-u nieprzerwanie walczy z nowotworem, otrzymując przy tym ogromne wsparcie ze strony fanów. Nic więc dziwnego, że stara się na bieżąco dzielić z nimi najważniejszymi informacjami. Takich wieści nie mógł zatem przegapić!

Tomasz Jakubiak przerwał milczenie

Od kilku miesięcy cała Polska obserwuje walkę Tomasza Jakubiaka o zdrowie i życie. Kucharz zmaga się z niezwykle rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem, o czym początkowo nie chciał opowiadać, jak sam wyznał... z poczucia wstydu. W końcu jednak otworzył się przed opinią publiczną, prosząc jednocześnie o pomoc. Leczenie okazało się niezwykle kosztowne i co gorsza, nie wiadomo, kiedy tak właściwie dobiegnie końca. Jakubiak stale więc potrzebuje ogromnych pieniędzy, które może przeznaczyć na swoją walkę.

Na szczęście kucharz otrzymał wielkie wsparcie zarówno ze strony gwiazd, jak i fanów. Na początku grudnia odbyła się kolacja charytatywna, z której cały dochód został przeznaczony na dalsze leczenie. Oprócz tego zebrano już przeszło 1,5 miliona złotych dzięki utworzonej w sieci zbiórce, co pozwoliło Jakubiakowi polecieć do Izraela, gdzie obecnie jest poddawany specjalnej terapii. On sam deklaruje, że nie zamierza się poddawać i optymistycznie patrzy na każdy kolejny dzień.

Nie zrezygnował również całkowicie ze swojej pracy i w międzyczasie udało mu się wypuścić książkę z przepisami - "Ugotuj mi Tato", z której dochód również jest przeznaczany na leczenie. Po kilku dniach przerwy kucharz opublikował nowy filmik na Instagramie, z którego dowiadujemy się, że ma w planach kolejną książkę! Przygotowania do niej już ruszyły, ale póki co opierają się one głównie o przemierzanie izraelskich księgarni.

Nie ma już chyba księgarni w Jerozolimie czy w Tel Avivie, której nie udało mi się obskoczyć, żeby poszukać książek kulinarnych. Nie jest to takie proste, bo wszystkie są napisane po hebrajsku, więc przynajmniej mam trochę zabawy z telefonem i z Google Translator. A chodzę po tych księgarniach po to, żeby napisać kolejną książkę, która najdłużej w moim sercu siedzi, czyli książkę o mięsie. Mam nadzieję, że na wiosnę już wyjdzie, bo będzie to duża książka i mam nadzieję, że będzie ona początkiem kilku kolejnych ciekawych książek. Bo zresztą co mam tutaj robić w tych szpitalach, jak nie po prostu się leczyć i pisać. I pisać i czytać i pisać i czytać, no i modlić się jeszcze cały czas

Fani w komentarzach wyrazili oczywiście ogromny zachwyt nad planami Tomka Jakubiaka, choć wielu zwróciło również uwagę, że w jego oczach pojawił się błysk. Sympatycy zauważają, że zdaje się być w lepszym stanie, niż jeszcze kilka tygodni temu.

Również i my cieszymy się z planów Tomka Jakubiaka!

