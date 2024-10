Kilka tygodni temu rozpoczęła się kolejna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Ekspertki dobrały w pary: Agnieszkę i Damiana, Joannę i Kamila oraz Agatę i Piotra. Ta ostatnia para wzbudza sporo kontrowersji i fani programu są pewni, że ich małżeństwo nie przetrwa. Ale czy na pewno? Mężczyzna właśnie zaskoczył tym, co opublikował w sieci! Piotr przyznał wprost, że jest zakochany!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr jest zakochany! Zaskoczył wyznaniem

Do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zgłaszają się osoby, które znalezienie swojej drugiej połówki powierzają w ręce ekspertek. Uczestnicy poznają się dopiero w urzędzie stanu cywilnego, gdy wstępują w związek małżeński. Eksperyment wzbudza więc sporo kontrowersji, jednak doskonałym przykładem na to, że ma on sens, jest małżeństwo Anity i Adriana z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy zaufali ekspertom i do dziś tworzą zgrany związek, a także doczekali się dwójki dzieci - Jerzyka i Blanki.

W tej edycji ekspertki zdecydowały, że następujące pary mają szansę stworzyć stały związek, a są to: Agnieszka i Damian, Joanna i Kamil oraz Agata i Piotr. Widzowie są pewni, że jedynie małżeństwo Agnieszki i Damiana przetrwa, ponieważ w programie pomiędzy pozostałymi parami nie brakuje spięć. Największa kontrowersje budzi jednak małżeństwo Agaty i Piotra.Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio nie ukrywał, że ma już dość humorów Agaty.

Czasami mam takie wrażenie, że cokolwiek bym zrobił albo gdziekolwiek nie zabrał Agaty to na początku jest takie irytujące dla mnie jej narzekanie - stwierdził.

Mężczyzna nie szczędził też wobec swojej żony gorzkich komentarzy, które zamieszczał w mediach społecznościowych. Jednak to, co opublikował ostatnio, daje do myślenia. Czyżby jednak zdecydował się kontynuować związek z Agatą? Podczas Q&A, które zorganizował na swoim instagramowym profilu, zaskoczył jedną ze swoich odpowiedzi. Jeden z fanów był ciekaw, czy mężczyzna jest obecnie zakochany. Piotr postawił sprawę jasno i stwierdził, że "tak". Dopytywany przez innego fana, czy był kiedyś prawdziwie zakochany, mężczyzna odpowiedział:

Byłem-jestem - wyznał.

Obserwatorzy chcieli wiedzieć, kto skradł jego serce i czy chodzi tu o jego programową żonę, jednak Piotr wstawił jedynie emotikon pomidora. Mimo że większość komentarzy wskazuje na to, że Agacie i Piotrowi się nie ułoży, wygląda na to, że jest jeszcze jakaś nadzieja i być może nadal są razem.

A Wy, co sądzicie o wyznaniu Piotra?

