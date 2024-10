Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie korzysta z popularności, którą przyniósł mu udział w ślubnym eksperymencie. Chętnie odpowiada na pytania dotyczące Agaty, nie szczędząc jej przy tym uszczypliwych komentarzy. Teraz Agata postanowiła przerwać milczenie i odniosła się do tego, co publikuje w sieci jej programowy mąż.

Piotrowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo łatwo przychodzi ocenienie zachowań Agaty przedstawionych w odcinkach. Chętnie odpowiada na pytania fanów, a w tych dotyczących żony nie gryzie się w język. Podsumował zachowanie Agaty w restauracji słowami: "Miałem ochotę zapaść się pod ziemię", a także nie szczędził komentarzy na temat tego, ile wina Agata mogła wypić przed ślubem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aktywność Piotra ze "ŚOPW" nie wszystkim się podoba, więc fani postanowili wywołać do odpowiedzi Agatę, która do tej pory nie zdecydowała się skonfrontować z tym, co na Instagramie pisze jej programowy mąż. Agata opublikowała wpis:

Kochani, dużo do mnie piszecie i prosicie, żebym odniosła się do programu czy komentarzy mojego męża w sieci. Ze względu na szacunek do formuły programu, wolałabym na razie nie mówić za wiele i poczekać do końca emisji. Wiem, że jest ciekawie.

Dodatkowo postanowiła wytłumaczyć się ze swojego zachowania, które zostało przedstawione w programie. Nie jest tajemnica, że widzowie nie zostawili suchej nitki na Agacie po ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przyznała, że niektóre z jej zachowań są jej reakcją na stres, a wiele innych zostało po prostu wyrwane z kontekstu. Jednocześnie przyznaje, że w niektórych momentach może mogłaby postąpić inaczej, ale teraz nie cofnie się czasu.