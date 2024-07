Już za tydzień wszystkie gwiazdy, które wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami" muszą zacząć treningi. Dlatego nic dziwnego, że powoli znane są już prawie wszystkie nazwiska uczestników show. Pisaliśmy jako pierwsi o tym, że zgodziła się w nim zatańczyć Ewelina Lisowska. Zdradziliśmy też Wam, że w TzG zobaczycie Rafała Mohra i Artura Pontka. A nawet że będzie tańczyć Magdalena Lamparska. Teraz zdradzimy Wam kolejną gwiazdę show.

Jak się dowiedzieliśmy, w czwartej edycji „Tańca z Gwiazdami” wystąpi idol nastolatek Patryk Pniewski.



Patryk Pniewski w "Tańcu z Gwiazdami" 4

Patryk to młody aktor, który znany jest z roli Krystiana w serialu "Pierwsza Miłość". Ma 24 lata i kończy studia we Wrocławskiej Szkole Teatralnej. Grał też epizody w "Przyjaciółkach" i "Komisarzu Rexie". Ale teraz jego kariera nabiera rozpędu. Oprócz "Tańca z gwiazdami" gra też w nowym serialu Canal Plus "Belfer" z Maciejem Stuhrem.

Patryk Pniewski, mimo że jest bardzo młody, ma ogromne rzesze fanek, podobnie jak Dawid Kwiatkowski, który jak się okazuje jest jednym z najlepszych przyjaciół Patryka! Tak Pniewski opisuje, co ich łączy.



To mój mega kumpel, na którym mogę polegać. Mamy też często podobne problemy, które nie przytrafiają się moim znajomym, którzy nie siedzą w tym biznesie i dobrze nam się gada. To dobry człowiek i zajebisty artysta - powiedział w jednym z wywiadów Patryk.

Dawid teraz będzie mógł służyć mu radą odnośnie tańca, bo sam o mało co nie wygrał drugiej edycji show! Podobnie Aneta Zając, która gra z Patrykiem w "Pierwszej Miłości" i jest zwyciężczynią pierwszej edycji Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, czy Mateusz Banasiuk.

Patryk jest też najlepszym przyjacielem młodej idolki nastolatków Saszan!!!

Co jest siłą Patryka? Niewątpliwie urok, talent i... tysiące fanów, które na pewno będą na niego głosować.

Patryk Pniewski nie ma dziewczyny. A jakie mu się podobają?

Nie mam określonego typu dziewczyny. Kolor włosów czy oczu nie jest dla mnie istotny. Ważne, żeby dziewczyna umiała mnie rozśmieszyć i miała piękny uśmiech.

Patryk to odważny chłopak, który marzy o głównej roli w filmie i ma też konkretne wymagania co do ról. Nie może też się doczekać ostrych scen łóżkowych!

Najbardziej dramat psychologiczny. Albo rola romantyka, który na koniec popełnia samobójstwo. Marzę też o scenach łóżkowych przed kamerą... Im większe wyzwanie tym lepiej. Już nie mogę się doczekać! - powiedział w jednym z wywiadów Pniewski.

Ale najpierw zobaczymy jak tańczy. Już jesienią. To według Was dobry wybór na uczestnika "Tańca z Gwiazdami"?