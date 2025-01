Mikołaj Roznerski i Michalina Sosna to jedna z ulubionych par widzów w serialu "M jak miłość". Mikołaj wciela się w rolę Marcina Chodakowskiego, a Michalina w rolę Kamy. Wątek tego duetu wzbudza wiele emocji, w szczególności od kiedy to Marcin stracił, a następnie odzyskał pamięć.

Mikołaj Roznerski zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Dziś w mediach społecznościowych "M jak miłość" pojawiła się radosna dla widzów informacja, dotycząca Mikołaja Roznerskiego i Michaliny Sosny.

Nowe początki należy świętować z przytupem! W 2025 rok wchodzimy mocnym odcinkiem, na który wielu z Was czekało. Ale to nie wszystko! Przed wtorkową emisją #MjakMiłość wpadajcie na profil ''M jak miłość'' na live

Tak jak zapowiedziała produkcja serialu, tak się stało. Mikołaj Roznerski i Michalina Sosna tuż przed emisją najnowszego odcinka "M jak miłość" pojawili się na live, gdzie odpowiedzieli na pytania fanów serialu. Wiele osób spekuluje, że Mikołaj i Michalina mogą być ze sobą nie tylko na planie serialu. Jednym z pytań, które zadali fani, było własnie pytanie o to, czy Mikołaj i Michalina są prywatnie w związku. Na to pytanie nie padła odpowiedź z żadnej ze stron. Jednak nie było to jedyne intrygujące pytanie od widzów. Jedna z fanek postanowiła zwrócić się do aktora i zapytać o to, czy to prawda, że Mikołaj Roznerski, zatańczy w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Odpowiedziała Michalina Sosna, która wyjawiła, że "Nie wiadomo".

Tak coś mówią - wyznał Roznerski.

W sieci już od dawna krążą plotki o rzekomym uczestnictwie Mikołaja Roznerskiego w najnowszym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Oficjalnie jednak jeszcze nikt nie potwierdził, aby słowa o uczestnictwie aktora w tanecznym show były prawdziwe. Wychodzi na to, że jest cień nadziei dla fanów Mikołaja Roznerskiego na nową przygodę aktora. Nie pierwszy raz fani oczekują, że aktor pojawi się w najnowszej edycji tanecznego show, a nawet powalczy po "Kryształową Kulę". Czy tak będzie? Zapewne przekonamy się już niebawem!

Oni wystąpią w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Oficjalnie pojawiły się już nazwiska niektórych uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ostatnio ku zaskoczeniu fanów w mediach aż huczało o tym, że na parkiecie "TzG" zobaczymy Macieja Kurzajewskiego. Chwilę po tym zrobiło się głośno, o kolejnej osobie, która ma zagościć w tanecznym show, a mianowicie, jak podaje Fakt.pl, będzie nią Grażyna Szapołowska.

Młode pokolenie reprezentowała będzie influencerka Maria Jeleniewska, której konto śledzi ponad 13,3 miliona obserwujących. Niespodzianką dla fanów show będzie także udział Ada Borek, znana przede wszystkim z Kabaretu Nowaki.

Czy do tego zacnego grona dołączy Mikołaj Roznerski? Czekamy z niecierpliwością na taką informację!

