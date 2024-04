Dopiero co Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z programu "Taniec z Gwiazdami", a już na jaw wychodzą nowe fakty. Marcin Hakiel postanowił odnieść się do oświadczenia Kaźmierskiej i powiedział coś, co zaskoczyło fanów. Czy tancerz zatańczy z inną gwiazdą tegorocznej edycji tanecznego formatu? Zobaczcie sami!

Marcin Hakiel zatańczy z inną gwiazdą w "Tańcu z Gwiazdami"?

Fani nie mają wątpliwości, że po odejściu Dagmary Kaźmierskiej program "Taniec z Gwiazdami" straci na oglądalności. Telewidzowie od początku emisji nowej odsłony tanecznego show bacznie śledzili jej losy na parkiecie i wspierali ją i Marcina Hakiela głosami sms, aby móc oglądać ich jak najdłużej. Teraz jednak Królowa życia podjęła smutną decyzję o rezygnacji z dalszej przygody w programie, a fani zastanawiają się, co stanie się z Marcinem Hakielem.

Tancerz na swoim Instagramie zrobił transmisję na żywo i postanowił odpowiedzieć na kilka pytań internautów. Na wstępie jednak podziękował Dagmarze za wspólnie spędzony czas:

Chciałbym dodać od siebie, że chcę bardzo podziękować Dagmarze za ten wspólny czas. To jednak 2,5 miesiąca wspólnych prób, nawet chyba ciutkę więcej. Sporo czasu nie było mnie w domu. Dla mnie Dagmara jest zwyciężczynią, bo pokonała wiele swoich ograniczeń. Podczas pierwszych treningów ciężko było nam jakiekolwiek kroki stawiać. Udało nam się opracować kilka choreografii, oczywiście dzięki widzom przechodziliśmy z odcinka na odcinek. Dla mnie to był super czas. Dagmaro, jesteś dla mnie zwyciężczynią tego programu - zaczął wypowiedź tancerz.

Fani "Tańca z Gwiazdami" od razu postanowili zadać mu pytanie, czy pojawi się jeszcze w tegorocznej edycji z inną gwiazdą. Marcin Hakiel nie krył zaskoczenia:

Drodzy Państwo, aż tak się nie znam na zasadach tego programu. Ale, jak rozumiem, jeśli moja gwiazda rezygnuje, ja też odpadam z konkursu. Jest to dla mnie oczywiste. Inne gwiazdy miały innych tancerzy, innych partnerów, więc nie wyobrażam sobie nawet, jakby to teraz miało wyglądać - zdradził Marcin Hakiel.

Wygląda na to, że jednak Marcin Hakiel na dobre pożegnał się z tegoroczną edycją "Tańca z Gwiazdami". Istnieje jednak szansa, że zobaczymy go w finałowym odcinku razem z Dagmarą Kaźmierską. Wszystko zależy jednak od tego, czy "Królowa życia" wróci do zdrowia i będzie w stanie pojawić się ponownie na parkiecie tanecznym.

