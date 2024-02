Dagmara Kaźmierska wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po ogłoszeniu jej uczestnictwa w programie w mediach zawrzało, a teraz już oficjalnie potwierdziły się spekulacje co do tanecznego partnera "Królowej życia". Dagmara zatańczy z powracającym do "Tańca z Gwiazdami" Marcinem Hakielem!

Informacja, że Dagmara Kaźmierska pojawi się w najnowszym, odświeżonym sezonie tanecznego formatu "Taniec z Gwiazdami" zaskoczyła wszystkich. Jedni byli zachwyceni decyzją produkcji, inni zaś byli w swoich opiniach bardzo negatywnie nastawieni. Faktem jest, że Dagmara pojawi się w tanecznym show i to z zasłużonym tancerzem Marcinem Hakielem! W sieci pojawiło się już ich wspólne, oficjalne zdjęcie.

Fani tłumnie ruszyli do komentowania zdjęcia Dagmary i Marcina na oficjalnym Instagramowym koncie "Tańca z Gwiazdami", nie kryjąc zachwytów nad tym zestawieniem.

Nie lubię tego programu, ale dla Pani będę oglądać

Trzymam kciuki Pani Dagmarko, gratulacje za chęć walki po tych wszystkich operacjach, chylę czoła. Pan Marcin super mężczyzna i nauczyciel , ulubiona para. Życzę żebyście zaszli jak najdalej by utrzeć i nosa wszystkim niedowiarkom

Wspaniałe zestawienie, dwa super charaktery na parkiecie. Brawo - czytamy.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w tanecznym show Polsatu będą konkurować m.in. z Roksaną Węgiel, Filipem Chajzerem czy Anitą Sokołowską. Pomimo tego, że Dagmara przeszła operację nóg zaraz po tragicznym wypadku samochodowym, celebrytka nie poddała się i teraz zawalczy o Kryształową Kulę.

Mamy nadzieję, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" przyniesie dużą satysfakcję Dagmarze i Marcinowi.

Kibicujecie "Królowej życia"?

