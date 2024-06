Fani Anieli zapewne przywykli do tego, że ta co jakiś czas lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Przeważnie jednak włosowe zmiany krążyły wokół blondu i podobnej długości. W takim wydaniu natomiast jeszcze jej nie widzieliśmy - influencerka nieźle zaszalała! Co na to internauci?

Lil Masti przeszła metamorfozę

Jedną z lepiej rozpoznawalnych polskich influencerek niewątpliwie jest Lil Masti, czyli Aniela Bogusz. Choć swego czasu budziła swoją osobą wiele kontrowersji, dziś jest daleka od skandali. Wraz z ukochanym skupiają się na wychowaniu niespełna rocznej córeczki, która zupełnie zawróciła im w głowach.

Na Instagramie, gdzie Aniela jest bardzo aktywna, chętnie pokazuje rodzinne kadry czy urywki z podróży. Dzięki temu niedawno dowiedzieliśmy się także, że niebawem rodzina Lil Masti się powiększy! Teraz z kolei mogliśmy przyjrzeć się piorunującej metamorfozie influencerki! Do tej pory widzieliśmy Masti w charakterystycznych dla niej blond włosach. Do niedawna były króciutkie, ale jakiś czas temu zdecydowała się jej przedłużyć, zachowując jednak jasny kolor. Dziś już tak nie wygląda!

Aniela zdecydowała się jeszcze bardziej przedłużyć włosy (teraz sięgają jej już niemal do pasa) i co najważniejsze - zmienić ich kolor. Obecnie jest to ciemny blond, wpadający w delikatny, orzechowy kolor pomieszany z platyną. Efekt jest naprawdę piorunujący, ale czy przypadł do gustu jej fanom? O ile sama Lil Masti zdaje się zachwycona przemianą, tak opinie jej odbiorców okazały się podzielone.

Aniela, wyglądasz przepięknie

Masz bardzo cienkie włosy, obyś łysa nie została... z takim obciążeniem wypadną wszystkie

Wydaje mi się, że lepiej ci w krótkich. Masz pociągłą twarz, a włosy są dość ciężkie i przy głowie są oklapnięte

Jak patrzę na twarz, to z 5 lat młodsza, jak dziewczynka. Zmiana zdecydowanie na mega plus

Kolor piękny, włosy też... tylko długość nie pasuje

Cudownie. Najlepsza metamorfoza i kolor włosów, jaki mogłaś mieć

A wam jak się podoba metamorfoza Lil Masti?

