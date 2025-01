Fani z niecierpliwością wyczekują informacji, czy doczekają się 10. edycji "Love Island", jednak zanim to nastąpi, teraz mają okazję do tego, by sprawdzić, co słychać u dawnych uczestników programu. Wielu z nich jest w dalszym ciągu aktywna w sieci, a w tym gronie jest między innymi Ola Kotowska z 2. edycji. Jak się okazało, jakiś czas temu uczestniczka miłosnego show zdecydowała się na metamorfozę. Jak dziś wygląda? Zobaczcie sami!

Ola Kotowska wystąpiła w "Love Island" i zrobiła furorę

W drugiej edycji "Love Island" wystąpiło wielu charyzmatycznych uczestników, o których fani nie zapominają do dziś. To właśnie między innymi Ola Kotowska robiła prawdziwą furorę na "Wyspie Miłości" i zdecydowanie należała do grona faworytek wśród panów biorących udział w show. Ostatecznie jednak Ola zdecydowała się budować relację z Rafałem, z którym dotarła aż do wielkiego finału programu. Ostatecznie jednak ich związek nie przetrwał i rozpadł się niedługo po powrocie do Polski. Niemniej jednak udział w "Love Island" sprawił, że Ola Kotowska zyskała nie tylko sympatię fanów, ale też sporą popularność, którą potrafi utrzymać do dziś!

Ola Kotowska przeszła metamorfozę po "Love Island"

Ola Kotowska po "Love Island" zaczęła prężnie działać na Instagramie, na którym zgromadziła ponad 100 tys. obserwujących. W tym miejscu chętnie dzieli się kadrami ze swojego życia, a także fotkami z profesjonalnych sesji zdjęciowych, gdzie występuje jako modelka. Jak się również okazało, Ola po programie zdecydowała się na metamorfozę i między innymi mocno przyciemniła swoje włosy oraz zdecydowała się na ich przedłużenie. Jej najnowsze zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

Fani nie przestają się zachwycać urodą Oli i nieustannie zasypują ją komplementami pod jej zdjęciami na Instagramie.

Ola, jesteś bardzo piękną kobietą

Jaka urocza

Ola jesteś boginią piękna - piszą zachwyceni internauci

Niedawno głośno było również o metamorfozie innej uczestniczki "Wyspy Miłości". Magda z 4. edycji "Love Island" pokazała się na premierze filmu i zaskoczyła totalnie odmienioną fryzurą!

