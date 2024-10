Ida Nowakowska na jakiś czas zniknęła z oficjalnych eventów, ale nie oznacza to, że próżnuje! Prezenterka właśnie pokazała efekty sporej metamorfozy. Czy to zwiastun kolejnych zmian? Jedno jest pewne: wygląda obłędnie!

Reklama

Ida Nowakowska zmieniła fryzurę. Pokazała efekty przemiany

Jeszcze nie tak dawno widzowie mogli oglądać Idę Nowakowską w uwielbianej śniadaniówce TVP. Po zmianach personalnych w stacji jednak to się zmieniło, a fani nie ukrywają, że tęsknią za swoją ulubioną prowadzącą. Pod koniec września, pierwszy raz po długiej przerwie Ida Nowakowska pozowała do zdjęć na pokazie mody, na który wybrała się razem z mężem. Fani nie mogli oderwać wzroku od jej kreacji!

Nic wówczas nie wskazywało na to, że już niebawem Ida Nowakowska zdecyduje się radykalną zmianę fryzury. Prezenterka właśnie podzieliła się efektami wizyty u fryzjera - świetlisty blond zastąpił zdecydowanie ciemniejszy, kasztanowy odcień!

Jesień = zmiana. Co myślicie? - zwróciła się do internautów Ida Nowakowska.

Fani z dużym entuzjazmem podeszli do przemiany, na jaką zdecydowała się na jesień Ida Nowakowska. W komentarzach natychmiast pojawiły się liczne komplementy skierowane w jej stronę:

Jejku prześlicznie, pasują ci bardzo!

Wszystkiego bym się spodziewała, ale nie takiej metamorfozy. Wow. Przepięknie

Piękny kolor! I pięknie wyglądasz

Ulalaaaa ale pasuje ten kolor!! Pięknie

A jak Wam się podoba Ida Nowakowska w nowej wersji? My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wyrazistego odcienia, na jaki się zdecydowała!

Zobacz także

Co ciekawe, wg ostatnich doniesień TVP ma rozważać przywrócenie dawnych prowadzących do "Pytania na śniadanie". Jeśli doszłoby to do skutku, widzowie znów mogliby częściej oglądać Idę Nowakowską na szklanym ekranie.

Reklama

Zobacz także: Odmieniona Paulla w Polsacie. Widzowie przecierali oczy: "Wyglądasz przecudnie"