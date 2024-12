Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zakończył się "happy endem" dla Agaty. Uczestniczka show została sparowana z Piotrem, z którym kłóciła się niemal na każdym kroku. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że 38-latka znów jest szczęśliwa i wygląda olśniewająco. Agata wróciła do Australii i widać, że czas spędzony tam jej służy. Zaniemówiliśmy, gdy zobaczyliśmy ją na nowym nagraniu!

Reklama

Odmieniona Agata ze "ŚOPW" zaskoczyła nowym nagraniem

10. edycja miłosnego eksperymentu TVN była pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Już w dniu ślubu Piotr zaskoczył swoją małżonkę i przyjął jej nazwisko. Choć na początku ich relacja mogła wydawać się obiecująca, to z biegiem czasu para nie potrafiła się porozumieć nawet na stopie koleżeńskiej. Uczestnik show nie pojawił się nawet na finale, a Agata nie ukrywała, że chce się już uwolnić od Piotra. Po emisji odcinków wyszło na jaw, że Piotr ze "ŚOPW" nie zamierza oddać nazwiska żonie, co jeszcze bardziej zirytowało Agatę. Jednym słowem - para nie rozstała się w zbyt przyjaznej atmosferze.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Uczestniczka show mieszkała wiele lat w Australii i właśnie tam po zakończeniu eksperymentu postanowiła wrócić. Po emisji odcinków wyszło na jaw, do czego Agata ze "ŚOPW" nie przyznała się przez cały program, a chodzi m.in. o budowę domu w Australii. 38-latka właśnie tam teraz przebywa i pochwaliła się na swoim Instagramie chwilami spędzonymi na łodzi pasażerskiej. Na nagraniu widać piękną błękitną wodę i malownicze krajobrazy. Agata wygląda kwitnąco w długiej niebieskiej kreacji, a przede wszystkim wygląda na bardzo szczęśliwą. Widać, że czas spędzony za oceanem jej służy!

Pod nowym wpisem uczestniczki show pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów, a nawet stwierdzeń, że Piotr na pewno żałuje tego, co stracił. Inni pocieszali Agatę, że na pewno znajdzie sobie kogoś wyjątkowego w Australii. My również życzmy jej wszystkiego, co najlepsze!

pewnie Piotr płacze jak ogląda Cię w takim sexy wydaniu

Pani Agatko jak pięknie Pani wygląda

Po co ci facet z Polski?! W Australii po plażach chodzą przystojniejsi niż ten naburmuszony

Wspaniałe wyglądasz w tych magicznych okolicznościach przyrody – piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: To dlatego Piotr nie pojawił się na finale "ŚOPW". "Jest to szacunek dla rodziny Agaty"