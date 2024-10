Agnieszka i Damian z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu zdobyli sympatię widzów, którzy twierdzą, że są idealnie dobraną parą. To czy ich małżeństwo przetrwało, okaże się za parę tygodni. Od ich ślubu minęło już sporo czasu, a uczestniczka show przez ten czas zmieniła się nie do poznania. Trzeba przyznać, że wygląda pięknie!

Agnieszka ze "ŚOPW" przeszła ogromną metamorfozę

Za nami pierwsze odcinki 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, w którym poznaliśmy już wszystkie pary dobrane przez ekspertów: Agnieszkę i Damiana, Agatę i Piotra oraz Joannę i Kamila. Widzowie zdążyli już wybrać sobie swoich ulubieńców, którzy ich zdaniem mają największą szansę na przetrwanie eksperymentu. Według internautów największą szansę na miłość mają Agnieszka i Damian, którzy zdają się najlepiej ze sobą dogadywać. Ostatnio Agnieszka ze "ŚOPW" skomentowała swoje wesele i skupiła się na jednym szczególe. Od ceremonii pary minęło już kilka miesięcy, a uczestniczka show zmieniła się nie do poznania, co nie uszło uwadze internautów.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest nie do poznania! Wygląda na to, że uczestniczka show poświęciła ostatnie miesiące na prace nad sobą i trzeba przyznać, że wygląda kwitnąco. Uczestniczka show sporo schudła i dumnie prezentuje swój nowy wygląd na Instagramie, a fani programu zastanawiają się, czy świetny wygląd Agnieszki jest zasługą tego, że odmieniło ją małżeństwo. Czy to może oznaczać, że para wciąż jest razem? Mocno trzymamy za nich kciuki!

Już po pierwszych odcinkach widzowie nie mieli wątpliwości, że Agnieszka i Damian ze "ŚOPW" będą razem po programie, ponieważ widać między nimi chemię, a oni nie ukrywają, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. Nawet pan młody przy ołtarzu nie ukrywał, że panna młoda wpadła mu w oko. Oboje nie marnują czasu i już nawet w samolocie wpadli na genialny pomysł, by zagrać w karty z pytaniami, które pomogą im poznać się jeszcze bliżej.

Internauci są zachwyceni nowym wyglądem Agnieszki i nie szczędzą jej komplementów. Jeden z internautów zauważył, że wielu uczestników show decyduje się na zmiany po programie i kobieta również postanowiła iść w ich ślady. Postanowił to lekko złośliwie wypomnieć i doczekał się odpowiedzi:

Każdy powód jest dobry, by zrobić coś dla siebie - odpowiada inna internautka.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są pod wrażeniem metamorfozy Agnieszki:

Małżeństwo służy Ci. Pięknie

Byłaś ładna a teraz jesteś śliczna — piszą internauci.

Wow, pięknie

Nie poznałam

Jednak najważniejsze, że uczestniczka czuje się i wygląda wspaniale!

A wy komu kibicujecie w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

