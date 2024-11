Joanna Piłat wzięła udział w 10. edycji uwielbianego przez widzów show "Ślub od pierwszego wejrzenia", a jej małżeństwo z Kamilem od początku wzbudzało niemałe kontrowersje. Małżonkowie mieli problem ze znalezieniem wspólnego języka, a Joanna nie ukrywała, że nie przychodzi jej łatwo otworzenie się przed mężem - również w kontekście fizycznym. Fani zastanawiają się, czy relacja pary przetrwała również po programie i póki co, próżno szukać w sieci informacji na ten temat. Joanna pokazała jednak fanom pewne zaskakujące kadry!

Wielkie zmiany u Joanny ze "ŚOPW". Co za metamorfoza

Joanna i Kamil to jedno z trzech małżeństw, które poznały się w 10. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", a fani bacznie śledzą ich perypetie na ekranie. Nie da się ukryć, że małżonkowie mieli spore trudności w odnalezieniu wspólnego języka, co dało się wyczuć choćby w dystansie Joanny wobec męża. Choć show nie dobiegło jeszcze końca, fani są bardzo ciekawi, czy Asi i Kamilowi udało się przetrwać jako para.

Na to pytanie nikt z uczestników "ŚOPW" póki co nie może odpowiedzieć, choć niektórzy z nich są bardzo aktywni w sieci i wypowiadają się również nt. swojej relacji. Joanna z kolei stroni od poruszania prywatnych tematów w mediach społecznościowych. Teraz podzieliła się za to inną rewelacją! Na InstaStories Joanny trafiły ujęcia z metamorfozy, jakiej się poddała!

Lecimy z tym blondem - zapowiedziała Joanna.

Instagram @shotofketo

Na efekty zmian, jakie wprowadziła w życie Joanna, fani nie musieli długo czekać. Już niedługo później na InstaStories uczestniczki show TVN pojawił się kadr, na którym widać uczestniczkę w jasnych blond włosach! Joanna zdecydowanie wygląda na zadowoloną z urodowego eksperymentu. A jak Wam się podoba w takiej odmienionej wersji?

Trzeba przyznać, że choć w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Kamil początkowo aprobował wygląd Joanny, zmieniło się to po tym, jak uczestniczka wyznała w rozmowie z ekspertką, że nie czuje względem niego "chemii". Po tej rozmowie Kamil również zaczął negować fascynację Joanną. Para jednak nadal próbowała nawiązać kontakt i wprowadzać w życie wskazówki psycholożki Julitty Dębskiej. W 10. odcinku formatu Asia i Kamil ze "ŚOPW" postanowili zrobić sobie krótką przerwę w relacji. Czy przyniesie ona dobre zmiany - podobnie jak te zainicjowane przez Joannę w swoim wyglądzie?

Dalej jest ta granica i nie jest to normalne małżeństwo. Dalej jestem niedotykalska, choć puszczam tę granicę, choć dla Kamila pewnie zdecydowanie to jest za mało - mówiła w minionym odcinku ''ŚOPW'' o mężu Joanna.

Instagram @shotofketo

Czyżby zmiany fryzury u Joanny ze "ŚOPW" były powiązane z innymi, życiowymi decyzjami? Tego nie wiadomo. A Wy, jak myślicie: czy małżeństwo Asi i Kamila przetrwało? A może ta dwójka buduje swoją przyszłość osobno?

