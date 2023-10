"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol wzięli ślub. Panna młoda wybrała nietypową suknię ślubną

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał urocze zdjęcie z Laurą. Para pokazała, jak spędza wolny weekend. Zakochany po uszy uczestnik 5. edycji przytula się do ukochanej. Laura musiała podzielić się tym uroczym nagraniem z internautami. Ale oni się kochają! Koniecznie zobaczcie ich nowe nagranie. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Romantyczne zdjecia Karola i Laury Laura i Karol poznali się kilka miesięcy po zakończeniu nagrań do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich związek był absolutnym zaskoczeniem dla fanów show. Uczestnicy nie chcieli się afiszować, a swoje pierwsze wspólne miesiące spędzali z dala od mediów. Oboje nie byli zbytnio aktywni na Instagramie, więc nie musieli martwić się, że zdradzą ich wspólne relacje publikowane na profilach. Widzowie jednak bardzo szybko odkryli ich tajemnicę. Karol ostatecznie przyznał, że zaczął spotykać się z Laurą w marcu 2020 roku, po tym, jak zarówno jego jak i Laury programowe małżeństwo zakończyło się fiaskiem. Laura i Karol zdecydowali się na wspólne zamieszkanie, a niedawno zaskoczyli fanów faktem, że postawili na kupno wspólnego mieszkania: Kredyt i mieszkanie bardziej łączy niż ślub 😂 #gratulacje - pisali wówczas fani Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek o porodzie Agnieszki. "Myślałem, że się będę gorzej stresował" Laura i Karol to jedna z par "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która budzi ogromną sympatię widzów. Ulubieńcy z 4. edycji stronią od mediów społecznościowych, jednak uspokoili widzów, że z pewnością będą dzielić się z nimi tym, co u nich słychać. Tym razem zdecydowali się na publikację uroczego nagrania. Karol zasnął tuląc się do ukochanej, a Laura...