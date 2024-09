Kornelia i Marek Różańscy to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zakochani już od ponad roku są szczęśliwym małżeństwem, ale teraz postanowili przypieczętować swoje uczucie i zdecydowali się wziąć również ślub kościelny. Uroczystość zbliża się wielkimi krokami i właśnie Kornelia pochwaliła się metamorfozą przed ślubem. Na jakie zmiany się zdecydowała? Zobaczcie sami!

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się metamorfozą przed ślubem kościelnym

Kornelia i Marek poznali się w 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szybko okazało się, że ekspertki doskonale się spisały i dopasowały tę dwójkę idealnie. Kornelia i Marek od razu przypadli sobie do gustu i w finale eksperymentu nie mieli żadnych wątpliwości, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Zakochani do dziś wiodą razem szczęśliwe życie i jakiś czas temu podjęli decyzję o organizacji ślubu kościelnego. Ten dzień zbliża się wielkimi krokami, a Kornelia właśnie postanowiła pochwalić się swoim fanom ostatnimi przygotowaniami do wielkiego dnia. Jak się okazało, ukochana Marka zdecydowała się na metamorfozę fryzury.

Przygotowania ciąg dalszy - napisała Kornelia, prezentując swoje zdjęcie z salonu fryzjerskiego

Instagram/kornelia.m

Jak się okazało, Kornelia zdecydowała się na rozjaśnienie koloru swoich włosów i postawiła na naprawdę jasny blond. Wygląda jednak na to, że jest bardzo zadowolona z efektów pracy fryzjera, bo chętnie pochwaliła się swoją metamorfozą.

5 godzin u fryzjera. Oto efekt - napisała Kornelia

Instagram/kornelia.m

Już nie możemy się doczekać, kiedy Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalą się pierwszymi kadrami ze ślubu kościelnego! Zakochanym życzymy wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za ich wyjątkowy dzień!

