Za nami finał kolejnego talent show - dziś mieliśmy okazję oglądać ostatni odcinek The Voice of Poland. Do walki o zwycięstwo stanęło 4 zawodników - Dorota Osińska, Natalia Sikora, Michał Sobierajski i Natalia Nykiel.

Decyzją telewidzów, wielkim zwycięzcą muzycznego show i kontraktu z wytwórnią Universal Music Polska została Natalia Sikora i to ona odebrała nagrodę z rąk Maryli Rodowicz. Wyróżnienie słuchaczy i statuetkę Radia Zet otrzymał zaś Juliusz Kamil, natomiast kontrakt z marką Puma podpisał Mateusz Grędziński.

Wokaliści rywalizowali ze sobą w trzech rundach, a w ścisłym finale zmierzyły się panie - Dorota Osińska i i Natalia Sikora. Osińska zaśpiewała w nim "Jaskółkę Uwięzioną" Stana Borysa, a Sikora "With A Little Help From My Friends" z repertuaru Joe Cockera. W oczach telewidzów na wygraną zasłużyła ostatecznie Sikora. Wszyscy finaliści programu wykonali wspólnie również utwór "Tysiące głosów", napisaną specjalnie na potrzeby show.

A wy komu kibicowaliście w finale The Voice of Poland? Jesteście zadowoleni z takich wyników?



Zdjęcia z wielkiego finału The Voice: