W poniedziałek modele i modelki z "Top Model" musieli się zmierzyć aż z trzema zadaniami konkursowymi. Jednym z nich było odtworzenie zdjęcia z kampanii perfum, w którym paniom pomagał m.in. Michał Baryza. Jak wypadł w oczach uczestniczek? Okazuje się, że całkiem nieźle...

Karolina Gilon, którą widzowie mogli poznać w serialu "Miłość na bogato" w rozmowie z www.topmodel.tvn.pl przyznała, że dzięki Michałowi była o krok od wygranej zadania:

Podobnego zdania jest również Kamila Ibrom, która raczej szczędzi komplementów:

Michał szeptał do ucha wskazówki. Były one bardzo cenne. On jest bardzo otwarty, bardzo miły, więc to była owocna współpraca.