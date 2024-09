W niedzielę, 1 września polskimi mediami wstrząsnęła wiadomość o tragedii, jaka rozegrała się we wsi pod Poznaniem. W Będlewie odnaleziono ciała dwóch osób z ranami postrzałowymi. Ofiary to Sławomir L., znany w pewnym środowisku jako „Klakson” oraz jego żona. Kobieta to Paulina L., która w przeszłości wzięła udział w programie „Top Model”. Michał Piróg zabrał głos w sprawie tragicznych wydarzeń.

Michał Piróg wspomina zmarłą uczestniczkę „Top Model”

Jak się dowiedzieliśmy, uczestniczka „Top Model” została znaleziona martwa we własnym domu. Do zdarzenia miało dojść w niedzielny wieczór. Ciała małżeństwa odkryto w kuchni. Tam też znajdowała się broń. Wcześniej mieszkanie zamknięto od środka. Wstępne ustalenia wskazują na to, że mogło dojść do tzw. samobójstwa rozszerzonego. Jednak śledztwo wciąż trwa i oficjalnie okoliczności pozostają nieznane.

Jak potwierdziła prokuratura, jedna z ofiar to Paulina L., uczestniczka pierwszej oraz siódmej edycji „Top Model”. Dziewczyna zasłynęła wielką metamorfozą, którą pochwaliła się po powrocie do produkcji TVN. Choć jurorzy docenili jej wysiłek, nie przeszła do dalszych etapów.

Komentarza w sprawie tragedii udzielił już Michał Piróg, choreograf od lat związany z „Top Model”. Doskonale pamięta jej casting. Przyznał, że śmierć uczestniczki to dla niego szok.

Strasznie to przykre… Oczywiście, że ją pamiętam, bo to była barwna postać – powiedział na łamach „Faktu”.

To był krótka rozmowa, jej wyjście przed jury i nie mieliśmy okazji się lepiej poznać – dodał, wspominając ich pierwsze spotkanie.

Uczestniczka „Top Model” wzięła udział w programie w 2010 roku. Próba wykonania zadania skończyła się upadkiem na scenie. Do formatu wróciła w 2018 roku.

Według ustaleń „Gazety Wyborczej” mąż uczestniczki, Sławomir L. kilka tygodni temu opuścił areszt. Mężczyzna miał powiązania ze światem przestępczym i miał zajmować się handlem narkotykami.

