Fani "Love Island" już odkryli, że w najbliższym odcinku programu były uczestnik "Top Model" pojawi się na Wyspie Miłości. Jego wejście będzie dość nietypowe, bo zapowie go sam Rafał Maserak. Gdy Islanderzy go zobaczyli, od razu zrzedły im miny. Niektórzy nie ukrywali nawet, że jest dla nich konkurencją...

Gwiazdor "Top Model" będzie szukał miłości w "Love Island"

Dziewiąta edycja miłosnego hitu Polsatu nie przestaje zaskakiwać nie tylko widzów, ale i uczestników. Ostatnio emocje sięgnęły zenitu, gdy produkcja "Love Island" musiała interweniować po rozmowie Dana i Emi. Islanderzy nie zdążyli odetchnąć po tych wydarzeniach, a z programem musiało pożegnać się aż czworo uczestników: Bartek, Daniel, Patrycja i Wiki. Kilka dni temu Adrian wyznał miłość swojej partnerce i po jej odpadnięciu nie wiedział, czy kontynuować udział w programie. Ostatecznie podjął decyzje, by zbudować nową relację z inną dziewczyną, tym razem z Asią. Teraz ponownie na Wyspie Miłości pojawił się nieoczekiwany obrót wydarzeń, który wystawi relacje uczestników na próbę.

W dzisiejszym odcinku "Love Island" pojawi się Rafał Maserak z "Tańca z gwiazdami". Widzowie czekają na to już od niedzieli, kiedy to Karolina Gilon ogłosiła podczas tanecznego show, że juror zawitał na Wyspie Miłości. To jednak nie wszystko! Razem z gwiazdorem pojawi się też nowy uczestnik programu. Internauci już wiedzą, kim on jest.

‼️ SPOILER ‼️ Tanecznym krokiem na wyspę wchodzi nowy bombshell — czytamy na Instagramie ''Love Island''.

Internauci od razu rozpoznali Mateusza Dziedzica, który brał udział w 12. edycji "Top Model". Nic dziwnego, że panowie poczuli się zagrożeni.

A to nie Mateusz z Chełma, który brał udział w ''Top Model''?

Mateusz z ''Top model'' przerzucił się na ''Love Island'' — zauważyli internauci.

Model zrobił wrażenie nie tylko na uczestnikach, ale również na internautach, którzy nie szczędzili mu komplementów.

Emi będzie mieć nowy obiekt do westchnień

O kurczaczki Mati jest hottt

No super, przystojniak. Świeża krew — czytamy w komentarzach.

A wy jakiej parze kibicujecie w "Love Island"?

