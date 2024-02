Aleksandra Żuraw, którą mieliśmy okazję poznać w czwartej edycji formatu TVN "Top Model, właśnie podzieliła się szczęśliwymi wieściami z jej życia prywatnego! Okazuje się, że uczestniczka lubianego programu właśnie przywitała na świecie swoje drugie dziecko!

"Top Model": Aleksandra Żuraw urodziła

Ciężko oprzeć się wrażeniu, że pośród uczestników "Top Model" mamy do czynienia z prawdziwy baby boom! Ostatnio to Jakob Kosel pochwalił się szczęśliwą nowiną - model już niebawem zostanie tatą po raz drugi! Do grona szczęśliwych rodziców dołączyła także Wiktoria Pawliszewska z "Top Model", która niedawno urodziła synka! Teraz takim szczęściem może się pochwalić także jej koleżanka z tego samego programu!

Jakiś czas temu Ola Żuraw z "Top Model" ogłosiła, że jest w ciąży. Wówczas uczestniczka 4. edycji popularnego programu szczęśliwą nowiną podzieliła się za sprawą Instagrama. Tak też było tym razem, kiedy modelka przywitała na świecie swoje drugie dziecko!

Przy okazji publikując uroczy film.

Pod postem uczestniczki "Top Model" posypały się liczne komentarze:

Gratulacje kochani. Witamy cudnisia na świecie

GRATULCJE. Dzielna mama! Bądźcie zdrowi i szczęśliwi

Cześć Okruszku! Super masz datę urodzin! Pozdrawiam urodzinowo, bo ja dziś obchodzę to święto. I gratulacje dla dzielnej Twojej Mamy!

My również gratulujemy!