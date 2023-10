Kiedy Jakub Rzeźniczak związał się ze swoją obecną żoną, Magdalena Stępień była jeszcze w ciąży. Wieści o tym, że sportowiec zostawił żonę spodziewającą się dziecka wywołały skandal w mediach. W ubiegłym roku jednak musieli zmierzyć się z niewyobrażalną tragedią, jaką była śmierć syna. Niedawno Jakub Rzeźniczak wyznał, że stracił nie jedno dziecko a dwoje, bo w czasie, kiedy zmarł Oliwierek, Paulina również była w ciąży... Dziś oboje starają się ułożyć swoje życie na nowo. Jakub Rzeźniczak u boku żony, a Magdalena Stępień wciąż jako singielka. Teraz niespodziewanie poruszyła temat nowego małżeństwa Rzeźniczaka.

Magdalena Stępień o Jakubie Rzeźniczaku i Paulinie Rzeźniczak

Do tej pory trudno było mówić o dobrych relacjach pomiędzy Jakubem Rzeźniczakiem a jego byłą partnerką Magdaleną Stępień. W niedawnym wywiadzie z Żurnalistą, Jakub Rzeźniczak przyznał, że chciał uciec od Magdaleny Stępień i zarzucał jej, że na początku ich związku udawała kogoś, kim nie była. Była "Top Modelka" przyznała, że mogłaby powiedzieć wiele na temat ich relacji, ale nie chce tego robić, by "nie dokładać dramatów do swojej tragedii". Teraz zaskoczyła wszystkich poruszając nie tylko temat Jakuba Rzeźniczaka ale również jego żony Pauliny.

Czy życzysz dobrze Paulinie i Jakubowi, czy jest w Tobie ułamek złości? - zapytała jedna z fanek.

Magdalena Stępień postanowiła nie ominąć pytania na temat nowego szczęśliwego związku Jakuba Rzeźniczaka z Pauliną Rzeźniczak i odpowiedziała:

Nie życzę nikomu źle, pewne rzeczy trzeba puścić wolno! Każdemu życzyć dobrze! Z czasem wszystko mija! A złość i nienawiść nie daje nic dobrego, więc pielęgnuje to co bezcenne czyli dobro! Jeśli człowiek jest szczęśliwy sam ze sobą, tym również dzieli się z innymi. Pewne rzeczy trzeba przepracować i nauczyć się cieszyć szczęściem innych pomimo wszystko.

Spodziewaliście się takiego wyznania?

