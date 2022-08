Dziś w Oleśnicy odbędzie się ostatnie pożegnanie Oliwiera Rzeźniczaka. Niestety, kilka dni temu Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak przekazali bardzo smutną wiadomość o śmierci ich malutkiego synka. Chłopczyk przegrał walkę z nowotworem z którym walczył od kilku miesięcy. Pogrzeb Oliwiera Rzeźniczaka rozpocznie się o godzinie 14:00, ale przed ceremonią Magdalena Stępień i matka chrzestna chłopca zwróciły się z prośbą do internautów. Magdalena Stępień apeluje do uczestników pogrzebu Oliwiera Rzeźniczaka Oliwier Rzeźniczak miał zaledwie poł roku kiedy lekarze zdiagnozowali u niego rzadki guz wątroby. Magdalena Stępień w styczniu 2022 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że podczas badań przed szczepieniem specjaliści wykryli u jej syna ciężki nowotwór. Była uczestniczka programu "Top Model" rozpoczęła walkę o zdrowie i życie dziecka. Magdalena Stępień zorganizowała zbiórkę pieniędzy na leczenie Oliwiera Rzeźniczaka, który trafił do specjalistycznej kliniki w Izraelu. Niestety, w ostatnim czasie stan chłopca pogorszył się, a Jakub Rzeźniczka przyznał, że jego syn ma złe wyniki badań. Kilka dni później zrozpaczeni rodzice poinformowali o śmierci dziecka. Oliwier Rzeźniczak zmarł 27 lipca, a dziś odbędzie się jego ostatnie pożegnanie. Przed pogrzebem, który rozpocznie się dziś (w poniedziałek 1 sierpnia) o godzinie 14:00 w Oleśnicy, Magdalena Stępień zwróciła się do wszystkich, który chcą pożegnać jej synka. Drodzy, zamiast kwiatów poprosimy o modlitwę za Oliwierka i drobny datek na leczenie Zosi- napisała ostatnio mama Oliwiera Rzeźniczaka. Link do zbiórki na leczenie dziewczynki znajdziecie tutaj. Zobacz także: Piękny gest kolegów z zespołu Jakuba Rzeźniczaka. Tak wspierają go po stracie syna Po śmierci malutkiego Oliwiera Rzeźniczaka...