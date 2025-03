Iwona Pavlović, jurorka "Tańca z gwiazdami", znana ze swojej bezkompromisowej szczerości, tym razem skupiła się na ocenie występu Michała Barczaka. W swoich komentarzach nie przebierała w słowach, nazywając jego taniec "nijakim".

Michał Barczak zachwycił wszystkich swoim tańcem podczas pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wówczas otrzymał maksymalną punktację od jury i nie musiał się martwić o przejście do kolejnego odcinka. Tym razem było inaczej. W trzeciej odsłonie programu Michał i jego partnerka Magda pokazali bachatę i choć sami byli zadowoleni z występu, jurorzy nie podzielali ich entuzjazmu. Teraz Iwona Pavlović odniosła się do występu aktora i w rozmowie z Jastrząb Post wyznała:

Oni muszą przemyśleć, jak wybrać z tego baletu to, co jest dobre, a szybko odrzucić to, co jest niepotrzebne. Bo Michał to bardzo zdolny chłopak i ruchowo i tanecznie, natomiast ten dzisiejszy taniec był tak nijaki, że szok

- wyjawiła Pavlović.