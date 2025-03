W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", który odbył się 2 marca 2025 roku, Michał Barczak wystąpił w parze z debiutującą w programie tancerką Magdą Tarnowską. Para zaprezentowała paso doble do utworu "El Conquistador", zdobywając maksymalną liczbę 40 punktów od jury. Ewa Kasprzyk wyraziła swój zachwyt, mówiąc: "Michał, jeżeli ty zaczynasz z takiego »C« to dokąd cię to doprowadzi? Wspaniałe widowisko! Genialne wykonanie!"

W niedzielę, 9 marca 2025 roku uczestnicy "Tańca z gwiazdami" wykonali swój kolejny taniec w programie. Jak tym razem poradził sobie Michał Barczak?

Występ Michała Barczaka i Magdy Tarnowskiej w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"

Michał Barczak i Magda Tarnowska w drugim odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali walca wiedeńskiego. Choć ogólnie taniec tej pary podobał się jurorom, to jednak Iwona Pavlović zwróciła uwagę na jedną rzecz. Jak wiadomo, Michał Barczak ukończył szkołę baletową i wielu fanów myślało, że to będzie działało na korzyść aktora w tanecznym programie. Tymczasem Iwona Pavlović zwróciła uwagę na pewien szczegół - ustawienie baletowe różni się od tego w tańcu towarzyskim, przez co jurorka szybko wyłapała pewne błędy.

Michale, dla mnie jesteś takim czystym talentem tanecznym, ale (...) nogi w standardzie muszą być Michał równoległe, a ty miałeś je cały czas baletowo. To powoduje, że masz złą pracę bioder, kolan i wszystkiego, chociaż było pięknie. - powiedziała Iwona Pavlović

Ostatecznie punktacja jurorów dla Michała Barczaka prezentowała się następująco:

Rafał Maserak - 8,

Ewa Kasprzyk - 9,

Tomasz Wygoda - 9,

Iwona Pavlović - 8.

W sumie Michał Barczak za swój drugi taniec w programie otrzymał 34 punkty.

W kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami" widzowie z pewnością będą śledzić postępy Michała Barczaka i Magdy Tarnowskiej, oczekując kolejnych emocjonujących występów tej utalentowanej pary.

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia i materiał wideo z drugiego występu Michała Barczaka i Magdy Tarnowskiej w "Tańcu z gwiazdami".

20 lat "Tańca z gwiazdami" w Polsce

Choć trudno w to uwierzyć, program "Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsce 20 lat temu, a dokładnie 16 kwietnia 2005 roku na antenie TVN, szybko zdobywając ogromną popularność. Pierwszą edycję prowadzili Magda Mołek i Hubert Urbański, a w jury zasiedli Iwona Pavlović, Piotr Galiński, Beata Tyszkiewicz oraz Zbigniew Wodecki. Zwycięzcami inauguracyjnej edycji byli Olivier Janiak i Kamila Kajak. Obecnie, po 20 latach od premiery, program nadal cieszy się dużą oglądalnością, a jego 16. edycja (a w sumie 29.!) emitowana jest na antenie Polsatu.

A Wy, lubicie "Taniec z gwiazdami"? Której parze kibicujecie w obecnej edycji show?

