Po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" w mediach pojawiły się spekulacje o rzekomym konflikcie Michała Danilczuka z Iwoną Pavlović. Tancerz, który nie zgodził się z niską notą jurorki po jednym z jego tańców z Majką Jeżowską, w jednym z wywiadów zasugerował, że "pani Iwona chyba ma z nim problem". Czy rzeczywiście tak jest? Głos w sprawie zabrała teraz sama zainteresowana!

Po starcie nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mogli pomyśleć, że jurorzy będą dla nich łaskawi - padały bowiem dość wysokie oceny. Kolejne odcinki już wszystko zweryfikowały - dość mocno obrywa się Majce Jeżowskiej i Michałowi Danilczukowi, którzy w poprzednią niedzielę wylądowali niemalże na samym końcu sędziowskiej tabeli, podobnie jak tydzień wcześniej. Michał postanowił się do tego odnieść w jednym z wywiadów twierdząc, że Iwona Pavlović ma z nim problem i to od poprzedniej serii show, kiedy tańczył z Maffashion.

Iwona Pavlović skomentowała powyższe spekulacje w rozmowie z serwisem pomponik.pl. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" jest szczerze zaskoczona słowami tancerza i od razu przypomniała, że kiedy tańczył z Jackiem Jelonkiem w swojej pierwszej edycji, była dla niego bardzo łaskawa:

Proszę was kochani... uwielbiam Michała. Po pierwsze, jest to fantastyczny facet. Po drugie, jest to fantastyczny tancerz. Ale widzisz, to jest do końca nie tak, bo kiedy tańczył z Jackiem ja mu dawałam najlepsze oceny. Czemu nie mówiono wtedy, że ja lubię Michała?

dopytywała w trakcie wywiadu Iwona