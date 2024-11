W poprzednich odcinkach Maciej Zakościelny i Sara Janicka zarzucili sobie poprzeczkę bardzo wysoko w "Tańcu z Gwiazdami", a jurorzy wymagają od nich coraz więcej. W dzisiejszym odcinku para trafiła na ostatnie miejsce w tabeli, ale uratowali ich widzowie, którzy wysyłali na nich sms'y. Co poszło nie tak na parkiecie?

Maciej Zakościelny nieraz udowodnił na parkiecie tanecznego hitu Polsatu, że jest nie tylko utalentowanym aktorem, ale również i tancerzem. Z odcinka na odcinek aktor i jego partnerka Sara Janicka porywają jurorów i publiczność. W ubiegłym tygodniu Maciej Zakościelny w "TzG" doprowadził Iwonę Pavlović do łez, a dzisiaj ponownie dał z siebie wszystko. W dzisiejszym odcinku pary zatańczyły dwa tańce, a ten drugi z gościem specjalnym. Maciej Zakościelny zaprosił do programu Magdalenę Różczkę, która nigdy wcześniej nie miała okazji zatańczyć na parkiecie show. Cała trójka zatańczyła walca wiedeńskiego.

Niestety Iwona Pavlocić nie była zachwycona tańcem Macieja Zakościelnego tak, jak w ubiegłym odcinku. Po punktacji jury para znalazła się na ostatnim miejscu w tabeli razem z Majką Jeżowską i Michałem Danilczukiem.

Macieju, co się dzisiaj z twoją górą zrobiło?

Większość fanów aktora była jednak innego zdania i nie szczędzili mu komplementów w mediach społecznościowych. Widzowie nie zapomnieli również wysyłać na nich sms'y, dzięki którym zobaczymy go w półfinale "Tańca z Gwiazdami".

Może i nie był to najlepszy taniec tego odcinka, ale jego klimat zachwyca. Piękna z nich para przyjaciół

