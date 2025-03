W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakowało wzruszeń i wielkich emocji. Maciej Kurzajewski w krótkim filmiku wyemitowanym przed występem nie ukrywał ogromnego wzruszenia. Dziennikarz sportowy zaczął mówić o swojej największej miłości i wspominał najbardziej wzruszającej chwili w swoim życiu. W jego oczach pojawiły się łzy.

Maciej Kurzajewski to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych uczestników szenastej "Tańca z Gwiazdami". Wokół dziennikarza sportowego w ostatnich latach było naprawdę głośno. Wszystkie media rozpisywały się o jego rozwodzie z Pauliną Smaszcz i jego nowym związku z Katarzyną Cichopek. Dziś Maciej Kurzajewski poruszył temat miłości i... nagle zaczął mówić o swoich synach.

Ja kocham swoich synów i uważam, że to jest taka najpiękniejsza, najpełniejsza i najbardziej bezwarunkowa miłość. To jest najlepsza miłość, jaka w życiu mogła mnie spotkać.

Dziennikarz sportowy zdradził, jaka chwila w jego życiu była dla niego najbardziej wzruszająca.

Jak szukam najbardziej wzruszających momentów w moim życiu to chyba to jest pierwszy maraton, który przebiegłem z moim synem. To w ogóle jest niepojęte, kiedy stajesz z własnym dzieckiem na starcie, w tłumie pięćdziesięciu tysięcy ludzi. Czułem radość, wzruszenie ogromne, miałem łzy w oczach i widziałem taki filmik, jak razem wbiegamy na matę i ja mam łzy w oczach, ale on płacze, płacze jak małe dziecko. To jest tak wzruszający moment

Maciej Kurzajewski razem z Lenką Klimentową w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli walca angielskiego i dali z siebie wszystko na parkiecie. Niestety, Iwona Pavlović nie do końca była zachwycona występem dziennikarza i dała mu zaledwie pięć punktów.

Macieju - to było dosyć poprawne - miałeś wolną ramę, bardziej bym popracowała nad wolnością w głowie (...) troszeczkę minusik za to, że w walcu angielskim idziemy w dół, a Ty wchodziłeś do góry

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa otrzymali od wszystkich jurorów łącznie 28 punktów. Niestety, po zakończeniu głosowania widzów okazało się, że to właśnie oni muszą pożegnać się z programem.

Dla mnie to był absolutnie wyjątkowy czas. Jestem szczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć, że mogłem doświadczyć tych tygodni spędzonych podczas treningów z Lenką, to jest fantastyczna osoba. To było doskonałe doświadczenie, wyjście poza strefę komfortu mojego i myślę sobie, że to jest coś co na pewno wzbogaca mnie na lata życia i dziękuję, że było mi to dane

mówił Maciej Kurzajewski.