Przed nami ekscytujący czas. Już niebawem ruszy kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", w której zatańczą same topowe gwiazdy polskiego show-biznesu. Wśród uczestników znalazła się Julia Żugaj, która o programie marzyła całe swoje życie. Teraz, gdy stacja zaprosiła ją do 15. edycji show wygląda na to, że Julia Żugaj zdradziła jedną z największych tajemnic programu "Taniec z Gwiazdami". Podpadła produkcji?

Wiadomo, z kim zatańczy Julia Żugaj. Zdradził ich ten szczegół

Fani programu "Taniec z Gwiazdami" już nie mogą doczekać się pierwszych odcinków na żywo. Znane są już wszystkie gwiazdy tegorocznej edycji show i właśnie trwają sesje zdjęciowe, które widzowie będą mogli podziwiać w social mediach. Jak to zwykle bywa, produkcja odkrywa karty bardzo powoli, więc najpierw sukcesywnie zdradzane były nazwiska gwiazd, a następnie tancerzy. Mimo że skład 15. edycji jest już doskonale znany to widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość odnośnie zestawień na ten sezon "Tańca z Gwiazdami". Niedawno jednak influencerka Julia Żugaj pokazała zdjęcie z tancerzem zakrywając mu twarz. Wówczas fani nie byli w stanie odgadnąć, z kim zatańczy ulubienica nastolatek, ale teraz wszystko stało się jasne!

Julia Żugaj dodała serię zdjęć z sesji wizerunkowej do "Tańca z Gwiazdami" i mimo że ponownie zakryła twarz tancerza to fani są pewni, z kim zatańczy influencerka. Okazuje się, że mężczyzna ma na swoim ciele liczne tatuaże, więc nietrudno domyślać się, że Julia Żugaj zatańczy z debiutującym Wojtkiem Kuciną!

@juliazugaj

Fani nie mają wątpliwości i od razu weszli na profil tancerza. W komentarzach pojawiły się głosy, że to właśnie z nim zatańczy Julia Żugaj!

Dajcie czadu z Julką

Julia Żugaj z nim tańczy

Niewykluczone, że Julia Żugaj zdradziła za dużo i tym samym podpadła produkcji, która dopiero niebawem zamierzała wyjawić wszystkie zestawienia par, które biorą udział w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Co ciekawe, Hania Żudziewicz również podsyciła plotki i dodała zdjęcie z Piotrem Świerczewskim sugerując tym samym, że to właśnie z nim zatańczy w tym sezonie.

