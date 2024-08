Już niebawem wystartuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Podczas ramówki Polsatu mieliśmy okazję poznać wszystkie gwiazdy i tancerzy nadchodzącego sezonu show. Wśród nich nie zabraknie oczywiście Hani Żudziewicz, która zdradziła tajemnicę i pokazała, komu będzie towarzyszyła w 15. edycji show. Pokazała zdecydowanie za dużo!

Hania Żudziewicz pokazała zdjęcie ze swoją gwiazdą "Tańca z Gwiazdami"

Ubiegły sezon "Tańca z Gwiazdami" osiągnął niebotycznie dużą oglądalność, więc na tej fali produkcja postanowiła stworzyć kolejną edycję tanecznego show. Znane są już wszystkie gwiazdy oraz tancerze 15. odsłony "Tańca z Gwiazdami". Fani nie kryją zachwytów i już krążą opinie, że tegoroczna edycja może przebić poprzednią! Wśród gwiazd, które widzowie będą mieli okazję oglądać już od 15. września znaleźli się: Rafał Zawierucha, Anna Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Filip Bobek, Natalia Nykiel, Piotr Świerczewski, Michał Meyer, Olga Bończyk, Filip Lato, Vanessa Aleksander, Majka Jeżowska oraz Maciej Zakościelny.

Właśnie teraz trwa sesja zdjęciowa poszczególnych par tanecznych i mimo że produkcja jeszcze nie zdradziła tegorocznych zestawień to jedna z tancerek- Hania Żudziewicz dodała zdjęcie z... Piotrem Świerczewskim! Wygląda na to, że Hania Żudziewicz zdradziła jeszcze przed oficjalna informacją, z kim zobaczymy ją na parkiecie show!

Warto wspomnieć, że ostatnio Julia Żugaj również pokazała zdjęcie ze swoim tanecznym partnerem, jednak postanowiła zakryć mu twarz, więc w dalszym ciągu nie wiadomo, z kim zatańczy influncerka.

Póki co, dowiedzieliśmy się, że Michał Danilczuk zatańczy z Majką Jeżowską, a Natalia Nykiel z Jackiem Jeschke. Na pozostałe zestawienia par musimy poczekać do oficjalnego komunikatu od produkcji. Co ciekawe, niedawno Polsat zaskoczył widzów i udostępnił możliwość zakupu biletów na widownie "Tańca z Gwiazdami". Jednak cena, która została zaproponowana przez stację mocno podzieliła fanów.

Myślicie, że Hania Żudziewicz faktycznie zatańczy z byłym piłkarzem Piotrem Świerczewskim? A może będzie to ktoś zupełnie inny, a zdjęcie dodała, aby podsycić plotki?

Będziecie oglądać nadchodzącą edycję show?

