Julia Kuczyńska znana również jako "Maffashion" i Michał Danilczuku ostatnie tygodnie spędzili wspólnie na treningach i na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie influencerka pokazała swoje możliwości i umiejętności taneczne. Para numer 7 dotarła aż do "Wielkiego Finału" i walczyła o "Kryształową Kulę" z Anitą Sokołowską i Jackiem Jeschke oraz z Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem. Zajęli trzecie miejsce w finale tanecznego show. Pierwsze miejsce natomiast zajęła para numer 10 Anita Sokołowska i Jacek Jeschke wygrywając przy tym 14. sezon "Tańca z Gwiazdami".

Julia Kuczyńska "Maffashion" jeszcze podczas trwania show "Taniec z Gwiazdami" zaapelowała do swoich fanów, że ma dla nich niespodziankę. Influencerka wyjawiła, że chodzi o możliwość spotkania z nią i jej partnerem tanecznym po "Tańcu z Gwiazdami". Teraz kiedy show już się skończyło Maff wróciła do tematu. Siedząc obok Michała Danilczuka, nagrała wideo, które następnie opublikowała na swoich social mediach.

Wybieramy tak, jak zapowiadaliśmy osoby na spotkanie. Zaraz będziemy publikować i odezwiemy się do was no bo też musimy wiedzieć, czy wy też w ogóle jesteście chętni na takie spotkanie. Te osoby, które wytypowaliśmy, czy są chętne i czy w ogóle mogą przyjechać do Warszawy. Jeszcze sobie w międzyczasie dogadujemy formę tego spotkania. Michał chce jakieś tańce coś... ja może mniej, ale może też potańczę jeszcze. No więc... w kontakcie

- dodała Julia Kuczyńska.