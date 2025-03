Michał Kassin, jeden z najbardziej cenionych tancerzy i choreografów w Polsce, zdradził, że jego marzeniem jest zatańczyć z Dodą w „Tańcu z Gwiazdami”! W rozmowie podczas programu „Gwiazdy z tańcami” wyznał, że chętnie stworzyłby duet taneczny z wokalistką. A co na to sama Doda? Na jej odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Michał Kassin zatańczy z Dodą w "Tańcu z Gwiazdami"?

Doda od lat unikała udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”, tłumacząc, że nie czuje się komfortowo w tego typu formatach. Otrzymywała propozycje od stacji już niejednokrotnie i zawsze odmawiała. Czy gest Michała Kassina sprawi, że Doda zmięknie i pojawi się w jesiennej edycji show?

Michał Kassin, tancerz znany z 14. i 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z RMF FM wyjawił, że jego wielkim marzeniem jest zatańczenie z Dodą:

Mam takie swoje największe marzenie, ale ta osoba już w wywiadach mówiła, że nie chce... Z Dodą... ja bym tak chciał z Dodą zatańczyć, naprawdę. Ja myślę, że ona jest w ogóle turbo zdolna tanecznie i ona wchodzi i robi show! Jest świetną osobą, więc jakby kiedyś się zdecydowała to afirmuję, że chciałbym zatańczyć z Dodą! - wyjawił Michał Kassin.

Doda odpowiada Michałowi Kassinowi

Na odpowiedź samej Dody nie trzeba było długo czekać! Gwiazda skomentowała post emotikoną serduszka, co wywołało falę spekulacji. Czy to oznacza, że faktycznie rozważa udział w „Tańcu z Gwiazdami”?

Michał Kassin zareagował równie entuzjastycznie, pisząc: „Haha, AFIRMUJĘ! ”, sugerując, że mocno wierzy w realizację tego marzenia.

Na ten moment Doda nie potwierdziła oficjalnie swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Jednak otwartość Michała Kassina i jego publiczne wyznanie sprawiają, że temat nie cichnie.

Czy Polsat podejmie próbę przekonania Dody do udziału? Czy zobaczymy jeden z najbardziej wyczekiwanych duetów na parkiecie? Czas pokaże!

Michał Kassin kontuzjowany. Co dalej z jego karierą?

Podczas próby do trzeciego odcinka 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”, Michał Kassin doznał poważnej kontuzji stopy. Tancerz niefortunnie upadł, co skutkowało urazem wykluczającym go z dalszych występów w programie. ​

Michał Kassin, znany z partnerowania takim gwiazdom jak Roksana Węgiel czy Anna-Maria Sieklucka, w tej edycji pełnił rolę choreografa i tancerza otwierającego odcinki show. Niestety, kontuzja uniemożliwiła mu dalszy udział w programie. Tancerz nie ukrywał swojego rozczarowania zaistniałą sytuacją. W mediach społecznościowych podzielił się swoimi odczuciami, pisząc:​

Miałem jutro ponownie zatańczyć podczas otwarcia odcinka 'Tańca z gwiazdami', jednak podczas wczorajszej próby niefortunnie upadłem i doznałem poważnej kontuzji stopy. Nie ukrywam, że jestem lekko załamany, bo podobno minimum przez miesiąc nie będę mógł tańczyć, ale zrobię wszystko, by wrócić jak najszybciej na parkiet i jeszcze wcześniej do prowadzenia zajęć. Na RTG wyszło złamanie piątej kości śródstopia. Czyli jednak bardziej 6 tygodni przerwy - mówił wówczas Michał.

Życzymy szybkiego powrotu do formy!

