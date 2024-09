Fakt, że Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjął nazwisko Agaty, wywołał spore zamieszanie w mediach. Teraz uczestnik postanowił zabrać głos w sieci, a jego nowy wpis wywołał poruszenie wśród fanów. Mają nadzieję, że jego związek z Agatą przetrwał. Wszystko przez jeden szczegół.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wymowny wpis Piotra

Poznaliśmy już wszystkie pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mąż Agaty przyjął jej nazwisko, czym zaskoczył nie tylko żonę ale także wszystkich zgromadzonych gości. Podczas wesela wyszło na jaw, że pan młody nie do końca zapamiętał jeszcze swoje nowe dane: "A Ty wiesz w ogóle jak się nazywasz od dzisiaj?" - pytała teściowa. Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedługo po emisji odcinka opublikował na Instagramie wymowne zdjęcie:

A więc moi drodzy od dzisiaj oficjalnie Piotr Miechowski

Instagram @mauroespresso

Internauci mają nadzieję, że eksperyment "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończył się dla Piotra i Agaty pozytywnie. Nie szczędzą uczestnikowi wspierających komentarzy:

Odważna decyzja, mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Wszystkiego najlepszego

Powodzenia i wytrwałości

Życzę Wam samych pięknych chwil

Trzymam za Was kciuki

screen Player.pl/ Ślub od pierwszego wejrzenia

Dopiero w najbliższych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będziemy mogli zobaczyć, jak Piotr i Agata spędzili podróż poślubną oraz jak minął im pierwszy miesiąc w małżeństwie. Piotr wydaje się być bardzo zaangażowany w swój udział w programie i już podczas ślubu poruszył temat przeprowadzki do Agaty oraz zapytał ją, co sądzi na temat ślubu kościelnego. Zachowanie Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodobało się niektórym widzom, którzy postanowili głośno to skomentować: "Pan młody zbyt intensywnie utrzymuje kontakt wzrokowy, ona się peszy i czuje niekomfortowo" - zauważali. Jednak czy mieli rację?

