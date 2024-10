Fani zastanawiają się, jak potoczą się losy uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po zakończeniu emisji odcinków. Czy którejś z par udało się przetrwać? Czujni widzowie starają się wychwytywać każdy możliwy szczegół. Uczestnicy są aktywni w mediach społecznościowych, a ostatnie wpisy Piotra pozostawiają wiele do myślenia.

Reklama

Wymowny wpis Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Aktualnie TVN emituje już 10. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W tym sezonie poznaliśmy trzy pary: Joannę i Kamila, Agnieszkę i Damiana a także Agatę i Piotra. Uczestnicy pierwszy eksperymentalny miesiąc spędzają pod okiem kamer. Na ten moment według widzów największe szanse na stały związek mają Agnieszka i Damian, z kolei pomiędzy Agatą i Piotrem oraz Joanną i Kamilem pojawiają się pierwsze nieporozumienia.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie prowadzi swoje media społecznościowe a także aktywnie komentuje to, co na jego temat pojawia się w sieci. Również na jego profilu nie brakuje wymownych publikacji. Jako jedną z ostatnich widzowie zobaczyli tajemniczą grafikę z opisem:

Czekamy na Ciebie

Uczestnik jednak nie wyjaśnił, co ma na myśli.

Niewiele wcześniej Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował swoje zdjęcie z tajemniczym dopiskiem:

Zobacz także

Ty wiesz...

Fani mogą się tylko domyślać, czy Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miał na myśli swoją programową żonę Agatę. Nie przeszkodziło im to jednak, by podzielić się swoimi opiniami pod jego zdjęciami:

Brawo za tyle cierpliwości

Bardzo dobrze się Pana ogląda! Oj, dogadalibyśmy się. Pozdrawiam serdecznie

Trzymam za Was kciuki

Dużo cierpliwości panu życzę… z Agatą łatwo nie było / nie jest ? Tak chamskich odzywek do kogokolwiek jakie ona stosowała to przykro było patrzeć na ten brak szacunku z jej strony

Ja również życzę powodzenia ale jakoś podskórnie czuje że to nie przetrwało, obym się myliła - komentowali na Instagramie.

Niedawno fani dopatrzyli się, że Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aktywnie komentuje związane z nim wątki, które pojawiają się w sieci. Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" naskoczył nawet na Agatę. Na dywagację fanki na temat jej własnych przemyśleń dotyczących tego, co pokazano w odcinku na temat Agaty i Piotra, sam zainteresowany odpisał: "No właśnie.... ale jak koń nie chce, to wozu nie pociągnie". Również pod jednym ze swoich zdjęć na komentarz o treści "Wytrwałości" i odpowiedzi do niego "Łodziaki to niezłe gadziny", odpisał:

Owszem ale nawet diament potrafi rozpaść się na milion części

Jednak na to, jak naprawdę rozwinęły się losy Agaty i Piotra a także pozostałych uczestników 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będziemy musieli poczekać aż do końca emisji odcinków w TVN.

Reklama

Zobacz także: Fani "ŚOPW" już wiedzą, kto pozostanie w małżeństwie! "Najlepiej dobrani w całym programie, a nie tylko tej edycji"