Już w najbliższym odcinku zobaczymy, z kim Agata stanie na ślubnym kobiercu. Bez wątpienia będzie to wyjątkowy odcinek, a to wszystko przez nietuzinkową decyzję panna młodego, który postanowił przyjąć nazwisko żony. Mama uczestniczki show była zachwycona, a co na to panna młoda?

Reklama

Mąż Agaty ze "ŚOPW" przyjął jej nazwisko. Tak zareagowała uczestniczka show

W ostatnim odcinku widzowie poznali pierwszą parę 11. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Okazuje się, że w tej edycji produkcja zdecydowała się na stopniowe ujawnienie par. Jako pierwsi na ślubnym kobiercu stanęli Joanna i Kamil, którzy od razu przypadli sobie do gustu. Widzowie nie mają wątpliwości, że ta para ma duży potencjał, aby przetrwać kontrowersyjny eksperyment TVN.

W kolejnym odcinku dowiemy się u czyjego boku stanie Agata z Krakowa, która przez 13 lat mieszkała za granicą. Kobieta jest po trudnych doświadczeniach życiowych, ale nie zamyka się na miłość. Na oficjalnej stronie TVN pojawił się fragment 4. odcinka, w którym to mama panny młodej reaguje na zaskakującą decyzję męża swojej córki. Okazuje się, że mąż Agaty postanowił przyjąć jej nazwisko.

Cieszę się, jestem emocjonalnie zaskoczona. Przyjęcie tego nazwiska jest nietuzinkowym wydarzeniem i ten moment zaskoczenia będzie długo w naszej pamięci — powiedziała mama panny młodej.

Mama panny młodej była zachwycona decyzją zięcia, ale Agata nie kryła swojego zdziwienia. Uczestniczka show zdradziła, co przyszło jej na myśl, gdy usłyszała decyzję męża.

Zaskoczenie? Owszem. Miło z jego strony. Pierwsze jednak, o czym pomyślałam, to że będzie musiał zmieniać te wszystkie dokumenty... i po co mu to było — stwierdziła Agata.

A wy oglądacie 11. edycje "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Chciał zniszczyć moją uroczystość ślubną". Kamil z "ŚOPW" zaskoczył wyznaniem