Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrał głos w sprawie Joanny. Czy po programie odnowili kontakt? Czy domysły fanów, po jego ostatniej publikacji w mediach społecznościowych się sprawdziły? Uczestnik postanowił odpowiedzieć na ciekawiące wszystkich pytanie: "To jesteście razem?".

Kamil zdradza czy łączy go coś z Joanną po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Kiedy Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się uroczym nagraniem z Asią, w ten sposób podsumowując 2024 rok, fani zaczęli snuć domysły, że pomiędzy tą dwójką może jeszcze nie wszystko stracone. Komentujący od razu zwrócili uwagę na to, jak wiele kadrów poświęcił programowej partnerce w podsumowaniu roku. Pisali więc: "Większość wspomnień z Aśką. Liczę na was , trzymam kciuki. Mega pasujecie do siebie, musicie się tylko troszkę postarać" lub "Cudowności dla Ciebie... dla Was... obojętnie czy razem czy osobno...bądźcie szczęśliwi". Niektórzy jednak pytali wprost:

To jesteście razem? - brzmiał komentarz pod jego wpisem na Instagramie.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił wdać się w dyskusję z fanką i tydzień po publikacji wpisu, napisał:

A na podstawie czego tak wywnioskowałaś?

Internautka przyznała, że pyta z ciekawości, ponieważ rzadko kiedy się zdarza, by ludzie publikowali takie treści, nie będąc już w związku:

Pytam, nie stwierdzam, widzę wspólną rolkę nagrywa się zazwyczaj, będąc razem

Kamil zaprzeczył, że z Asią łączy go cokolwiek po "Ślubie od pierwszego wejrzenia", jednak podsumowując swój rok, nie chciał pomijać momentów, które miały na niego bardzo duży wpływ:

Po pierwsze nie wspólna tylko moja, po drugie jest to podsumowanie roku, w którym ważną częścią mojego życia była Asia…

Jak wyglądają relacje Kamila i Asi po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Joanna i Kamil w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie potrafili się dotrzeć. Pomimo chęci i prób zbudowania czegoś więcej niż tylko znajomość, ostatecznie zdecydowali się na rozwód. Uczestnik po emisji finału przyznał, że nie miał kontaktu z programową żoną, mimo jej wcześniejszych zapewnień, że chciałaby takowy utrzymywać. Ku zaskoczeniu fanów, oboje pojawili się w "Dzień Dobry TVN", gdzie gościli w kuchni programu śniadaniowego, dzieląc się przepisami. Widzowie byli zaskoczeni takim obrotem sprawy i cieszyli się, że mimo niepowodzenia w ślubnym eksperymencie para potrafi się spotkać i nie pałać do siebie złymi emocjami, czego nie można powiedzieć o pozostałych dwóch parach dziesiątej edycji. Jak widać fani wciąż mają nadzieję, że drogi tej dwójki jeszcze się skrzyżują.

