Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził przed kamerą, co nie do końca podoba mu się w jego żonie! Chociaż dopiero wieczorem TVN wyemituje kolejny odcinek kontrowersyjnego eksperymentu to już teraz fragment programu trafił do sieci. Damian nie ukrywa, że jeden szczegół go rozczarował.

Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył wyznaniem o żonie

Kilka tygodni temu wystartowała dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Poznaliśmy już wszystkich uczestników programu, a w ostatnim odcinku widzowie mogli zobaczyć ślub pierwszej pary. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zachwyceni Kamilem i Joanną i mocno im kibicują. Dziś najprawdopodobniej zobaczymy śluby kolejnych uczestników i chociaż oficjalnie wciąż nie wiadomo, z kim stworzą parę to wszystko wskazuje na to, że Damian weźmie ślub z Agnieszką, a Damian z Agatą- ostatnio sama produkcja dała wskazówki, jakie pary powstały w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Teraz do sieci trafił krótki filmik z najnowszego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na nagraniu pojawia się Damian, który niestety nie ukrywa, że jest coś, co nie spodobało mu się w jego żonie.

Jest jedna rzecz, która nie do końca mi się podoba aczkolwiek ja to akceptuję i też była rozmowa na ten temat. No moja żona pali papierosy wyznał przed kamerami.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu obawiają się, że ten temat może poróżnić Damiana i jego żonę.

Do czasu to akceptuję , pożyjemy zobaczymy

Jak można było dać chłopakowi który nie pali dziewczynę z tym nałogiem. Już na samym początku jest konflikt.

Już na początku są problemy. Oj ciekawe, co z tego będzie komentują fani.

Zobaczcie fragment "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Jak myślicie, czy małżeństwo Damiana przetrwa? My mocno trzymamy kciuki za wszystkich uczestników programu!

Przypominamy, że ostatnio wyszło na jaw, że najprawdopodobniej Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal są małżeństwem- zdradził ich szczegół, na który od razu zwrócili fani programu.