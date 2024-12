Małżeństwo Agnieszki i Damiana z 10. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie przetrwało, choć widzowie widzieli w nim bardzo duży potencjał. Od razu po odcinku uczestniczka show opublikowała wymowne nagranie po którym było wiadomo, że jej relacja z Damianem się zakończyła. Teraz uczestniczka show opublikowała nowe zdjęcie, które wywołało sporo pytań. Czy uczestniczka show znalazła już swoją drugą połówkę?

Agnieszka ze "ŚOPW" znalazła nową miłość? To zdjęcie mówi samo za siebie

10. edycja miłosnego eksperymentu TVN już za nami. Według widzów Agnieszka i Damian mieli największe szanse na miłość i nawet w finałowym odcinku oznajmili, że chcą pozostać w małżeństwie. Niestety tuż po nim Agnieszka ze "ŚOPW" rzuciła obrączką na nagraniu, by oznajmić, że nie jest już z Damianem. Tego chyba nikt się nie spodziewał, ale pomimo wszystko internauci mieli nadzieję, że będzie szczęśliwa, bo na to zasługuje.

Po zakończeniu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" Agnieszka zabrała głos i stwierdziła, że jest otwarta na nową miłość. Uczestniczka show przyznaje, że jest otwartą osobą i nie zamierza zamykać się na nowe znajomości. Na Instagramie, na którym zgromadziła już prawie 75 tysięcy obserwujących z chęcią dzieli się urywkami ze swojego życia i pozostaje w stałym kontakcie z fanami.

Fot. Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła opublikować czarno-białe zdjęcie, na którym chwyta za klamkę od drzwi. Jednak to opis wzbudził największą sensację! Choć jest dość tajemniczy, to jednak sugeruje, że coś ciekawego dzieje się w życiu uczestniczki. Ona sama jednak nie zdradziła dokładnie, o co chodzi.

Mam nadzieję, że te ''drzwi'' to są już te właściwe – napisała Agnieszka.

Internauci mają podejrzenia, że Agnieszka jest już zakochana i życzą jej szczęścia. Niektórzy po prostu życzą jej powodzenia: czegokolwiek by się to nie tyczyło. A wy jak myślicie, co znajduje się za drzwiami?

Czuję, że za drzwiami jest nowa miłość

Tego życzę Ci z całego serca, żebyś w końcu znalazła to na co zasługujesz

Powodzenia ! Trzymam kciuki za te ''drzwi'' ! Bo fajna Babka jesteś

Jak nie wejdziesz, nie będziesz wiedziała. Powodzenia, trzymam kciuki. Dbajcie o to oboje – piszą internauci.

