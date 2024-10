Uczestnicy 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczają widzom wielu emocji. Tym razem fani wzięli "pod lupę" relację Agaty i Piotra. Niestety, wielu z nich nie wróży temu małżeństwu udanego związku. Widzowie twierdzą, że ta dwójka raczej nie znajdzie wspólnego języka, a oliwy do ognia dolało również ostatnie zachowanie Agaty po poruszającym wyznaniu Piotra.

Co się wydarzyło? Sprawdźcie szczegóły.

W 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ekspertki połączyły w pary Joannę i Kamila, Agnieszkę i Damiana oraz Agatę i Piotra. Póki co fani największe szanse na pozostanie w małżeństwie dają Agnieszce i Damianowi, a z kolei najmniej wierzą w szczęśliwe zakończenie u Agaty i Piotra. Tej dwójce zdecydowanie najciężej jest znaleźć wspólny język i nie brakuje pomiędzy nimi zgrzytów.

W minionym odcinku programu śledziliśmy podróże poślubne par i pomiędzy Agatą a Piotrem znów nie zabrakło nieporozumień. Również w czasie gry, podczas której mieli się lepiej poznać, pojawił się moment konsternacji. Agata przeczytała pytanie dla Piotra, które brzmiało:

Wyobraź sobie, że możesz zmienić jedną rzecz w swoim dotychczasowym życiu, co by to było?

Piotr wówczas szczerze odpowiedział:

Ja bym chciał, żeby ktoś mi oddał dzieciństwo, którego nie miałem. (...) To jest to, co miało i ma wpływ na całe życie

Wówczas Agata wymownie zareagowała: