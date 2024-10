Karolina z "Hotelu Paradise" była jedną z najbarwniejszych uczestniczek w dziewiątej edycji randkowego show. Piękna brunetka po emisji ostatniego odcinka programu zabrała głos w sprawie relacji Mai i Wojtka, który wygrali i stanęli na ścieżce lojalności. Karolina zdradziła, co działo się pomiędzy Mają a Wojtkiem już po powrocie do Polski.

Wielki finał najnowszej edycji randkowego hitu prowadzonego przez Klaudię El Dursi już za nami. W minioną środę, 30 października, Telewizyjna Siódemka wyemitowała ostatni odcinek dziewiątej edycji programu, który wygrali Maja i Wojtek. Para stanęła na ścieżce lojalności i okazało się, że nie rzucili złotą kulą- zwycięzcy podzielili się główną wygraną i zgarnęli po 50 tysięcy złotych. Fani "Hotelu Paradise" byli zaskoczeni finałem i wszyscy zastanawiali się, czy relacja zwycięzców przetrwała po programie. Niestety, już po emisji ostatniego odcinka okazało się, że Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" rozstali się.

Maja w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" przyznała, że miała nadzieję, że jej relacja z Wojtkiem przetrwa po programie. Dziś wiemy już, że tak się nie stało.

Po programie tak naprawdę liczyłam na to, że Wojtek po prostu otworzy się na mnie bardziej. No ale niestety się zawiodłam. Okazało się, że faktycznie z jego strony to była po prostu gra

Po programie tak naprawdę liczyłam na to, że Wojtek po prostu otworzy się na mnie bardziej. No ale niestety się zawiodłam. Okazało się, że faktycznie z jego strony to była po prostu gra

Teraz głos w sprawie relacji zwycięzców "Hotelu Paradise" zabrała Karolina, która w programie miała dobry kontakt z Wojtkiem. Uczestniczka randkowego show wyjawiła, co działo się pomiędzy Mają a Wojtkiem już po powrocie do Polski.

Będąc w programie widzieliśmy, jak Wojtek podchodzi do relacji z Mają. Wiedzieliśmy, że Maja jest bardzo zaangażowana i ma klapki oczach. Było kilka rozmów z Mają. Mówiliśmy jej, że może powinna troszeczkę odpuścić, bo Wojtek może ją skrzywdzić, że to faktycznie nie wygląda tak, jak ona sobie myśli. Natomiast Maja była bardzo zaangażowana i nie chciała wierzyć w to, że Wojtek może być graczem

Będąc w programie widzieliśmy, jak Wojtek podchodzi do relacji z Mają. Wiedzieliśmy, że Maja jest bardzo zaangażowana i ma klapki oczach. Było kilka rozmów z Mają. Mówiliśmy jej, że może powinna troszeczkę odpuścić, bo Wojtek może ją skrzywdzić, że to faktycznie nie wygląda tak, jak ona sobie myśli. Natomiast Maja była bardzo zaangażowana i nie chciała wierzyć w to, że Wojtek może być graczem

Karolina zdradziła, że po programie Maja kilka razy dzwoniła do niej w sprawie Wojtka.

Niestety sprawdziło się to też po programie. Maja parę razy do mnie dzwoniła, bo wiedziała, że mam kontakt z Wojtkiem, którego pewnie żadna dziewczyna nie miała w trakcie i też po programie. Jesteśmy z jednego miasta, więc dużo się spotykaliśmy. Prosiła, żeby się podowiadywać, co ten Wojtek sobie tak naprawdę myślał wtedy. Przykro mi było na to patrzeć, bo faktycznie były to dwie całkowicie różne strony

dodała.