Już w najbliższą środę, 30 października 2024 roku zobaczymy wielki finał 9. edycji "Hotelu Paradise". Fani hitowego randkowego show już nie mogą się doczekać, by dowiedzieć się, kto tym razem stanie na ścieżce lojalności. Niespodziewanie jednak zaskoczyła ich wiadomość od byłej uczestniczki programu, Natalii Sielwonczuk! Jak się okazało, uczestniczka 8. edycji programu już niedługo zostanie mamą!

Reklama

"Hotel Paradise": Natalia z 8. edycji jest w ciąży!

Program "Hotel Paradise" już od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów TVN7. Nic więc dziwnego, że stacja zrealizowała już dziewięć sezonów randkowego show i w planach ma kolejną edycję programu! Zdjęcia do 10. edycji mają ruszyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ogromna popularność programu przekłada się też na to, że jego uczestnicy stają się rozpoznawalni. Wielu z nich do dziś prężnie działa w mediach społecznościowych i ma wierne grono fanów, które regularnie śledzi ich losy. Jedną z takich popularnych uczestniczek jest Natalia Sielwonczuk, która wstąpiła w 8. edycji "Hotelu Paradise". W programie tworzyła pary Antkiem, z Kubą i Michałem, jednak ostatecznie jej relacje z uczestnikami pozostały na stopie przyjacielskiej.

Natalia zaprzyjaźniła się również z Agnieszką Siedlak, z którą do dziś łączą ją dobre relacje. Co więcej, to właśnie Agnieszka zapoznała Natalię ze swoim kolegą, który szybko został jej partnerem, a teraz także... ojcem jej dziecka! Jak się bowiem okazało, Natalia z 8. edycji "Hotelu Paradise" jest w ciąży! Radosne wieści obwieściła na swoim Instagramie. Fani natychmiast zasypali Natalię lawiną gratulacji i ciepłych słów.

Gratulacje kochana! Piękna sprawa

Jeju przesłodkie... Gratuluję

Gratulacje i dużo Zdrówka dla Was - piszą internauci

Natalia zdradziła, że już niedługo powita na świecie córeczkę! Uczestniczka "Hotelu Paradise" i jej ukochany mają również już wybrane imię dla swojej pociechy, jednak póki co nie chcą go zdradzać. Natalia wyjawiła jedynie, że będzie ono na literkę A i jest rzadko spotykane w Polsce.

Natalii oraz jej ukochanemu serdecznie gratulujemy!

Reklama

Zobacz także: Co tak naprawdę łączy Jacka i Tori z "Hotelu Paradise"? Wszystko wyszło w naszym wywiadzie!

Instagram/Natalia.hotelparadise8

Instagram/Natalia.hotelparadise8