Launo, czyli Klaudia Kardel, to uczestniczka czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Teraz udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła, że jej były partner nie pomaga jej przy dziecku. Okazuje się, że w kwestii finansów młoda mama musi również radzić sobie sama!

Launo niedawno została mamą i powitała na świecie swojego synka o imieniu Noah. Niestety przy porodzie nie towarzyszył jej partner, ponieważ postanowił zostawić ją, gdy tylko dowiedział się o ciąży byłej uczestniczki "Hotelu Paradise". Teraz Launo udzieliła wywiadu w podkaście "Mam.Cast" i zdradziła całą prawdę:

Ja mam teraz bardzo dużo pracy. Ja musiałam zorganizować nianię, która będzie ze mną jeździła do pracy. Ja jej muszę brać hotele. Ja płacę tak chore pieniądze za to wszystko. Ja ani złotówki od niego nie dostaję! On mi powiedział- będziesz miała 800+ i dam Ci 1000 złotych. A ja mówię- co dalej? A on- poradzisz sobie i poklepał mnie po ramieniu. Ja wszystko mam od siebie! Co mój syn ma, to ma tylko ode mnie

- mówiła rozżalona Launo.