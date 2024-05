Luiza musiała pożegnać się z "Hotelem Paradise" ponieważ uznała, że jest to jedyna słuszna decyzja, by uwolnić się od Bartka. Uczestnik show nie próżnował i szybko stworzył romantyczną relację z Adą, która zaprowadziła ich aż do finału. Po ostatniej pandorze widzowie są przekonani, że Luiza jest zazdrosna, a ona sama nie zamierzała dłużej milczeć.

Luiza z "Hotelu Paradise" zazdrości Adzie i Bartkowi finału?

To już! Fani "Hotelu Paradise" właśnie się doczekali, bo to już dziś odbędzie się wielki finał 14. edycji. Bartek i Ada oraz Agnieszka i Jędrek będą walczyć o to, by stanąć na ścieżce lojalności. Teraz wszystko w rękach uczestników show, którzy wyłonią zwycięzców. Bartek z "Hotelu Paradie" już wspominał o wygranej, choć niewiele osób wróżyło mu, że zajdzie tak daleko w programie. Przypominamy, że Luiza, która była z nim w parze wolała odpaść z programu niż dłużej tworzyć z nim relacje. Na pandorze Luiza nie zamierzała siedzieć cicho i wciąż zadawała pytania Adzie. Widzowie nie odebrali jej zachowania zbyt najlepiej i twierdzą, że była zazdrosna o ich relacje.

Rozumiem, że wszyscy mieliśmy siedzieć cicho? Nie uważam, żebym Adę obraziła. Na tamten moment średnio się lubiłyśmy, ale bardziej jej wyjaśniłam, o co ludzie mogą mięć problem niż jej ubliżyłam — napisała Luiza.

Instagram @luiza.hotelparadise8

Widzowie "Hotelu Paradise" bardzo polubili Luizę, choć dość szybko musiała pożegnać się rajem. Jej relacja z Bartkiem wzbudzała wiele kontrowersji, ale nie więcej niż jego relacja z Adą. Niektórzy sądzą, że to właśnie Luiza z Bartkiem powinni być w finale. Uczestniczka show ma raczej odmienne zdanie.

A ja się z tym nie zgodzę. Niektórzy (mniejszość) mi zarzucają, że ja Adzie czegoś zazdrościłam, że chciałam być na jej miejscu — totalnie nie. Uważam, że odpadnięcie dla mnie w tamtym momencie było dla mnie jedyną słuszną decyzją. Polubiłam Bartka i dalej go w jakiś sposób darzę sympatią KOLEŻEŃSKĄ, bo mieliśmy dużo śmiesznym momentów, to jak nasza relacja została przedstawiona w TV to już inna kwestia. Tak być musiała i ja wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Ada bardziej pasowała do Bartka — wyjaśniła Luiza.

Instagram @luiza.hotelparadise8

Trzeba przyznać, że miłosny hit TVN7 połączył już ze sobą wiele par. Nie wiadomo, co jeszcze z romantyczną relacją Ady i Bartka, ponieważ będą mogli to dopiero ogłosić po finale, ale wiadomo, która para postanowiła kontynuować swoją relację. Dominika i Oskar ujawnili, to tuż przed finałem "Hotelu Paradise" i przed ostatnią pandorą pojawili się razem, trzymając się za ręce. My mocno trzymamy za nich kciuki i już nie możemy się doczekać, by dowiedzieć się, kto jeszcze jest ze sobą po progamie.

