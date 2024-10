Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" pojawili się w dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" i potwierdzili przed kamerami, że po zakończeniu randkowego show podjęli decyzję o rozstaniu. Wojtek w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem zdecydował się na bardzo szczere wyznanie na temat swojej relacji z Mają. Ujawnił całą prawdę.

W minioną środę, 30 października, Telewizyjna Siódemka wyemitowała ostatni odcinek dziewiątej edycji "Hotelu Paradise". W wielkim finale spotkały się dwie pary: Maja i Wojtek oraz Ola i Kuba. Decyzją uczestników, którzy odpadli wcześniej, randkowe show wygrali Maja i Wojtek, którzy stanęli na ścieżce lojalności. Para nie zdecydowała się na rzut kulą i ostatecznie podzielili się wygraną. Niestety, szybko wyszło na jaw, że Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" rozstali się po programie.

Dziś rano zwycięzcy dziewiątej edycji "Hotelu Paradise" pojawili się w programie "Dzień Dobry TVN" i w śniadaniówce potwierdzili, że po programie nie kontynuowali swojej relacji.

Prowadzący zapytali więc Wojtka, dlaczego nie jest w związku z Mają. Padły szczere słowa.

Dlatego tak się wydarzyło ponieważ Maja ma dla mnie cechy bardziej koleżanki niż partnerki. Już nie będę próbował tych cech wszystkich wymieniać, ale dlatego tak to się potoczyło. Dla mnie od razu tak to wyglądało. Wiadomo w programie czasami trzeba było trochę podegrać i przykoloryzować dlatego niektórzy mogli mieć złudne wrażenie, że może będzie inaczej

Maja nie ukrywała, że idąc do "Hotelu Paradise" nie spodziewała się, że pozna tam kogoś, w kim się zauroczy.

Poszłam do programu żeby przeżyć to wszystko. Chciałam przeżyć to samo co przeżywali uczestnicy poprzednich edycji: pandorę, rajskie rozdanie, spotkanie z Klaudią El Dursi i w zasadzie to był mój cel. Nie spodziewałam się, że spotkam tam kogoś kto tak zawróci mi w głowie

mówiła w ''Dzień Dobry TVN''.